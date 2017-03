Urbanismo prevé invertir 110 millones hasta 2019

El Ayuntamiento de Málaga proyecta del orden de 110 millones de inversiones en los próximos tres años. Así lo confirmaron ayer el concejal del departamento, Francisco Pomares, y el edil de Economía y Hacienda, Carlos Conde, que recordó que esta suma se corresponde con los proyectos que tanto en materia urbanística como en vivienda se plantean para el presente mandato. Las consignaciones presupuestarias, añadieron, viene reflejadas en el plan cuatrianual del organismo. De esta suma, casi 27 millones de euros quedan reservados para el presente ejercicio (19,3 millones de Urbanismo y 7,7 millones de la Sociedad Municipal de la Vivienda y otros 6 millones del Instituto Municipal de la Vivienda).

Pomares explicó que a lo largo de este año se van a poner en marcha 50 actuaciones por parte de la Gerencia de Urbanismo, entre las que destacó la reconversión del Campamento Benítez en parque, que supondrá una inversión global de unos 6 millones de euros; la semipeatonalización de la Alameda Principal, a la que se destinan 300.000 euros para impulsar el concurso, pero que acumulará una inversión de unos 7 millones de euros, y el Plan Especial de Gibralfaro, al que se destina un millón de euros (hasta el final del mandato se aportarán otros 4 millones).

De otro lado, el edil puso de relieve la apuesta por avanzar en la construcción de 506 viviendas protegidas en la ciudad, con una aportación de 7,7 millones. De entre todas las operaciones, Pomares destacó las intervenciones planteadas en Lagunillas, con 104 pisos, y calle Gigantes, con 32. Ambas actuaciones se pondrán en marcha cuando se culmine el acuerdo con la Junta de Andalucía para liquidación el plan de las tecnocasas. La previsión municipal es que la promoción de Lagunillas sea en venta y destinada a jóvenes. "Queremos la mejora integral de ese entorno", expuso Pomares, quien indicó que los pisos tendrán un valor de entre 120.000 y 130.000 euros. Las de Gigantes también serán en venta, aunque en régimen general.

De otro lado, el Ayuntamiento espera la decisión de la Junta para poder impulsar tres de las edificaciones contempladas en la promoción de Universidad, con 214 viviendas sociales en régimen de alquiler. Todas ellas tienen financiación garantizada tras el préstamo concedido por Unicaja.

De otro lado, el concejal de Ordenación del Territorio se refirió al futuro de la manzana de los antiguos cines Astoria y Victoria. Si bien confió en que finalmente la operación se desarrolle mediante la fórmula de colaboración público-privada, no descartó la posibilidad de que tuviese que ser el Ayuntamiento el que con fondos propios tenga que asumir la obra. "No hay una decisión tomada en cuanto a la financiación", dijo el edil. No obstante, antes habrá de conocerse el fallo del jurado respecto al concurso de arquitectura convocado y al que se han presentado más de 70 propuestas.