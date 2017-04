Urbanismo readmite a su ex jefa de Disciplina para destituirla un día después

El cúmulo de acontecimientos en torno a Teresa Domingo, quien fuera jefa de Disciplina Urbanística, merece un capítulo especial en la historia reciente de la Gerencia de Urbanismo. Más aún tras las más recientes decisiones adoptadas por los máximos responsables del ente municipal, que tras verse obligados por una sentencia de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) primero readmitieron a Domingo en la jefatura de la que fue destituida para, solo un día después, volver a cesarla.

La secuencia de los hechos es cuanto menos significativa. La primera de las dos resoluciones adoptadas, ambas firmadas por el gerente de Urbanismo y Coordinador General de Urbanismo y Vivienda, José Cardador, tiene fecha del pasado 11 de abril. Con la misma, tal y como pudo comprobar este periódico, se pretendía dar cumplimiento a la sentencia emitida por el TSJA, con fecha 15 de marzo, estimando la demanda interpuesta por la afectada contra la Gerencia y contra Luis Utrera Bandrés, quien fue designado como sustituto de Domingo. Con esta determinación, Cardador resolvía la destitución de Utrera como jefe de Servicio Técnico de Licencias del Departamento de Licencias y Protección de la Legalidad y, segundo, reincorporaba a Teresa Domingo a ese puesto, dando con ello "cumplimiento a la citada sentencia".

El gerente dice que se mantiene "la absoluta pérdida de confianza" en Domingo

Sin embargo, la alegría le duró pocas horas a Domingo. Sólo un día después, el 12 de abril, una segunda resolución firmada por el gerente de Urbanismo acordaba "cesar a Doña María Teresa Domingo Ruiz de Mier como jefa del Servicio Técnico de Licencias del Departamento de Licencias y Protección de la Legalidad". En este escrito se dispone que Domingo pase a ostentar la categoría de técnico grado medio, arquitecta técnica, puesto base, percibiendo las retribuciones correspondientes a dicha categoría. Y se precisa que queda adscrita al Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística. A modo de justificación, se incide en que la ex jefa fue cesada como jefa de servicio "por una absoluta pérdida de confianza, circunstancia que se mantiene actualmente".

La caída en desgracia de Domingo coincide en el tiempo con las actuaciones irregulares que su departamento abrió en Villas del Arenal, una urbanización localizada en la zona de Intelhorce, unos 160 expedientes de infracción. El enfrentamiento interno generado provocó que a finales de septiembre de 2014 el edil de Ordenación Urbanística, Francisco Pomares, le comunicase su destitución. Ante la decisión, Domingo fue explícita en su interpretación de lo ocurrido. "Tengo la convicción de que me destituyen porque no he querido prevaricar", dijo en aquel momento a este periódico, apuntando a lo ocurrido desde principios de 2013 en Villas del Arenal por el cierre de terrazas, la ejecución de barbacoas, aparcamientos, trasteros y hasta piscinas sin autorización para ello.

Tras su cese mantuvo su categoría profesional de jefa de servicio sin plaza porque Urbanismo alegaba que no podía volver a la misma, ya que se habían realizado cambios en la estructura y ya no era el mismo puesto. El alto tribunal andaluz desmontó el argumento, señalando que Domingo estaba de servicios especiales en la Gerencia y debía volver a su jefatura de servicio, según el convenio laboral de este organismo así como el Estatuto de Trabajadores.