Urbanismo realiza 870 obras de mejora en 57 calles antes de Feria

El PSOE demanda un modelo de más calidad

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, explicó ayer que el modelo de Feria que defienden es el de "una feria que avance hacia la búsqueda de mayor calidad en su oferta". "Málaga es un referente turístico de primer orden, su feria no puede ser diferente, hace falta seguir avanzando conjuntamente instituciones, empresarios y ciudadanía en la defensa de un modelo mejor". De igual modo, el portavoz hizo un llamamiento al concejal de Sostenibilidad de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, para que no se descuide la limpieza en los barrios. "Ya ha sucedido en otras ocasiones, que se vuelcan en el centro y en el recinto ferial, pero se olvidan de limpiar las calles que habitan los malagueños", aseguró. Asimismo, Pérez criticó "la falta de sensibilidad" del equipo de gobierno del PP por planificar unos horarios de autobuses "que no ayudan a las familias que quieran disfrutar del recinto ferial con los más pequeños, toda vez que el primer autobús no hace su aparición hasta las 21.00 horas", por ello, pidió su adelanto de hora para que se tengan en cuenta a los padres, madres y niños. Por su parte, el edil socialista del distrito Centro Rafael Gálvez explicó que los vecinos exigen un "mayor control para que no se produzcan situaciones indeseables durante la Feria", y añadió que "hay que respetar unos horarios y unas normas, y el Consistorio debe ser más tajante".