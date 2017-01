Urbanismo rechaza que se dé a la promotora del hotel de Moneo un nuevo aplazamiento

La empresa promotora del hotel diseñado por Rafael Moneo en Hoyo de Esparteros, Promociones Braser, empieza a perder aliados de peso en el seno del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga. Tanto es así que la Gerencia de Urbanismo se opone a que se le conceda un nuevo aplazamiento (sería el segundo en vía ejecutiva) a la empresa para abonar los más de 6 millones de euros que adeuda al Consistorio en el marco del convenio que ambas partes suscribieron para el desarrollo de este proyecto.

Así lo confirmó el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, que considera inadecuadas las razones expuestas por la empresa para reclamar esta nueva prórroga, de un año, para hacer frente a estas obligaciones económicas. La negativa de Urbanismo se antoja clave en el devenir de los acontecimientos y la toma de decisiones por parte del Ayuntamiento.

En especial porque, como bien confirmó el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, desde el organismo responsable de la tramitación de esta solicitud de aplazamiento, Gestrisam, se había pedido a Urbanismo que determinase la existencia o no de razones objetivas para conceder ese alargamiento de plazos. "No hay razones objetivas", concluye Pomares.

Según el edil, la empresa arguye en su escrito de alegaciones, entregado a principios del pasado mes de diciembre, como motivo para justificar un nuevo aplazamiento el rechazo recibido por el Consejo de Administración de Urbanismo celebrado el pasado mes de julio. Los votos de todos los grupos municipales, a excepción del PP, impidieron que fuese aprobado de manera definitiva el proyecto de urbanización del sector y se concediese de forma condicionada la licencia de obras.

Con ello, todo apunta a que Gestrisam finalmente denegará la petición de aplazamiento de Braser, lo que abre las puertas a que desde el ente municipal se inicien los procedimientos necesarios para garantizarse el cobro de la deuda por vía ejecutiva, lo que incluye, llegado el caso, la ampliación de embargos sobre inmuebles y muebles de la empresa y la subasta de los mismos.

"Hemos defendido siempre que se le diese igualdad de oportunidades conforme a lo que fija la ley, ahora igual. No hay más prórrogas posibles. No me puede poner como argumento que los grupos de la oposición le votaron no", incide Pomares, quien señaló, además, que los abogados de la propia Gerencia advierten de la existencia de un recurso judicial por parte de Braser pidiendo la anulación de ese consejo de Urbanismo.