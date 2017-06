Urbanismo admite una situación límite para tramitar licencias e infracciones

La radiografía que han realizado hoy los máximos responsables de la Gerencia de Urbanismo pone de manifiesto una carga ingente de trabajo sobre el personal del departamento de Licencias, responsable, entre otras labores, de la emisión de los permisos de obras y de la vigilancia de las infracciones urbanísticas que se detecten en el municipio.

Una muestra fiel es que cada uno de los 78 trabajadores de esta sección va a tramitar a lo largo del presente ejercicio del orden de 154 expedientes. Ello es producto de una previsión de 12.000 actuaciones en 2017. En el caso concreto de las infracciones, los datos oficiales elevan a casi un millar el número de casos medio anual, que han de ser tramitados por una plantilla compuesta por apenas 17 operarios.

Si bien la propia jefa del departamento, Leonor Muñoz, ha puesto de manifiesto la situación límite en la que se encuentra el área, si bien ni ella, ni el gerente, José Cardador, ni el concejal, Francisco Pomares, han aportado luz alguna sobre la existencia o no de expedientes caducados y prescritos en materia de infracciones. "Sabemos que no podemos seguir así, estamos llegando a un tema complicado", ha confirmado Muñoz, quién ha puesto sobre la mesa como posibles soluciones no solo la contratación de más personal, sino la mejora en los procedimientos internos. En esta misma línea, el gerente del organismo ha señalado que desde 2011 se ha pasado de una plantilla de 343 trabajadores en la Gerencia a 302 este año, previéndose nuevas jubilaciones en unos meses.

Es por ello que desde hace algunos meses Urbanismo trabaja en la redacción de una nueva ordenanza de licencias, con el fin de incrementar el número de actividades que podrá ser autorizado mediante declaraciones responsables, acotando solo a las obras mayores la necesidad de licencia. A esta herramienta se suma el impulso de un plan de inspección municipal, cuya "especial prioridad" será "evitar la caducidad de los procedimientos o de la acción para ejercer la potestad de protección de la legalidad y priorizando como medida de coacción ante el incumplimiento de la reposición de la realidad física alterada en el suelo no urbanizable la ejecución subsidiaria frente a la imposición de multas coercitivas".

A pesar de la compleja situación laboral descrita, Pomares fue claro al negar la existencia de "parálisis" en la actuación de Urbanismo, en especial en lo que a la tramitación de las licencias de refiere. "Se han tramitado más licencias en los primeros cinco meses de este año que en el mismo periodo de 2016", expuso. Los datos formales elevan a 313 millones de euros la inversión movilizada por las 3.658 licencias ya dadas este ejercicio. Un dato llamativo si se tiene en cuenta que en todo 2016 fueron 400 millones de inversión impulsada por los permisos de obra aportadas.

De manera específica, en el caso específico de las infracciones, la jefa de departamento de Licencias ha estimado la existencia de unos 5.000 expedientes que siguen "vivos" de los abiertos desde hace más de una década, mientras otros alrededor de 10.000 habrían sido archivados. En este caso, Muñoz aseguró que no puede precisarse cuántos de ellos han caducado o prescrito, dado que el sistema del que se dispone no lo permite.