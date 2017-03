"Vamos a sacar a la calle los conflictos porque la sociedad cree que estamos quietos"

Fernando Muñoz, un histórico representante del sindicato Comisiones Obreras en Málaga, fue ayer elegido nuevo secretario general de la organización en la provincia en su congreso celebrado en Torremolinos en sustitución de Antonio Herrera, que había permanecido 12 años en el cargo. Muñoz, que ganó con 87 votos frente a los 40 de su oponente Alfonso Galisteo, llega con fuerza y quiere visualizar más los problemas laborales de los malagueños y la labor del sindicato.

-Ha ganado la votación por dos tercios. ¿Esperaba un voto tan mayoritario?

-Sí, porque previamente tenemos que recoger avales y tenía 93 que se han quedado en 87 votos, mientras que el compañero Alfonso Galisteo tenía 40. La sospecha que había de voto oculto no se ha producido. La gente tenía claro que me quería a mí como secretario general. Intenté una candidatura de consenso por todos los medios, pero Alfonso no se quería retirar bajo ningún concepto, por lo que hubo que votar.

-Sustituye a Antonio Herrera en el cargo, ¿en qué condiciones se encuentra CCOO?

-He estado trabajando con Antonio Herrera 12 años y previamente con Francisco Gutiérrez otros 12 años. Antonio ha dejado el sindicato en una muy buena posición, con una situación económica bastante arreglada. Yo he sido su responsable de Finanzas y no debo decir lo contrario, pero es que es la realidad. Se han aprobado los balances y se han auditado por dos empresas diferentes. El sindicato está ahora en una senda de crecimiento, pero lo hemos pasado muy mal. El último mandato de Antonio Herrera ha sido el más difícil casi de la historia de este sindicato.

-¿Por qué?

-Ha sido muy duro porque ha habido una caída de afiliados y de ingresos, aunque en 2016 hemos empezado a recuperar afiliados. Ha habido también una disminución de representación porque ha habido miles de despidos y se eligen menos representantes en las empresas, por lo que hemos pasado de tener 4.000 delegados a 2.500, mientras que ahora estamos en 3.300. En cualquier caso, siempre hemos sido la primera fuerza sindical en Málaga.

-Tuvieron incluso un Expediente de Regulación de Empleo.

-Sí. En el primer mandato de Antonio Herrera, conmigo como responsable de Finanzas, hicimos un ajuste económico pero no hubo despidos. Entiendo que el sindicato tiene que vivir de forma austera porque es mi cultura personal económica. Así, cuando entró la crisis estábamos preparados. Pero la caída de afiliados fue tan brusca entre 2009 y 2011 que tuvimos que hacer un ERE en 2013. Fue aceptado por la plantilla.

-¿Ya ven la luz?

-La situación ha cambiado, tenemos más afiliados y más representantes en las empresas. CCOO es el sindicato que más crece en Málaga.

-¿Cuántos afiliados tienen?

-31.300. El lunes y el martes se afiliaron en toda España 1.000 personas a CCOO y en el caso de Málaga fueron 25.

-¿No está perdiendo fuerza entonces el sindicalismo?

-La fuerza de un sindicato en España se mide por cuatro variables. Los afiliados, y tenemos casi un millón en el país por lo que somos una gran organización; la segunda es los representantes sindicales elegidos y tenemos el 10% nacional; la capacidad de llegar a acuerdos y estamos reconocidos; y nuestra capacidad de movilización, que es alta.

-¿Qué retos se marca en los próximos cuatro años?

-Tenemos tres objetivos. El primero es que en Málaga hay 109.000 trabajadores sin convenio colectivo y están a la espera de que haya acuerdos. Hoy [por ayer] hemos reclamado a escala nacional que las empresas se sienten para negociar los convenios. En Málaga hay 60 convenios sectoriales expirados. Otro objetivo es que no puede ocurrir que en Madrid se firmen acuerdos entre la CEOE y los sindicatos a escala nacional con una subida salarial mínima del 1,5% y luego en Málaga no se haya conseguido esa subida, porque la media está en el 0,98%. Hay que traer esos convenios estatales a Málaga y la Confederación de Empresarios de Málaga debería defender lo que se ha firmado en Madrid. El tercer objetivo es impulsar el trabajo telemático y la movilización en redes sociales, sin olvidar que luego hay que verse en la calle para mostrar el descontento. Tenemos que identificar en la calle a los responsables.

-¿Cómo lo quieren hacer?

-El año pasado, por ejemplo, despidieron a una trabajadora de una gasolinera y, además de llevarlo a nuestro servicio jurídico y el miércoles ganamos el juicio, cogimos el caso, hicimos un conflicto social porque era una mujer despedida cuando pedía conciliación familiar y lo han visualizado más de 12.600 personas por Facebook y lo han retuiteado más de 50.000 personas. Esta va a ser una de las actividades que vamos a hacer. Sacar los conflictos de nuestros servicios jurídicos y ponerlos en la calle. En CCOO estamos todos los días inmersos en problemas, despidos, descuelgues de convenio pero la sociedad no nos percibe y se cree que estamos quietos. Hemos ganado 48 convenios colectivos de empresas en el Tribunal Supremo con muchos trabajadores beneficiados y la sociedad no lo sabe. Vamos a identificar qué está pasando en las empresas para que la gente lo sepa. Vamos a visibilizar los conflictos, darles publicidad porque en CCOO hacemos muchas cosas.