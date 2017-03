Vecinos del Centro piden al Consistorio reducir el horario de bares y terrazas

La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga pone un buen número de objeciones a la propuesta de delimitación de Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) realizada por el área de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento. Tras entender que las medidas correctoras incluidas en el citado documento "no son lo suficientemente contundentes y restrictivas", el colectivo subraya la necesidad de que el Consistorio restrinja y reduzca los horarios de apertura de los establecimientos de hostelería y sus terrazas. Una línea de acción que el Ejecutivo local quiere dejar en manos de una mesa de trabajo que conformarían vecinos del Centro y Teatinos y los empresarios.

En su escrito de sugerencias se precisa que la Ley de Gestión Ambiental de Andalucía ya marca en sus artículos 76 y 77 que la declaración de ZAS "implicará como mínimo la adopción de restricciones tanto en el otorgamiento, modificación o ampliación de nuevas licencias de apertura, como al régimen de horarios de las actividades". "No entendemos que existiendo zonas que superan con creces los límites establecidos, no se proceda ni se recoja en este borrador de una manera inmediata la reducción de los horarios; ésta sí sería una manera rápida y eficaz para la reducción de los niveles acústicos", exponen los vecinos.

En este mismo sentido, Centro Antiguo es contundente al indicar que si el Ayuntamiento quiere poner freno al ruido "debe ser consecuente" y acoto al número de eventos ciudadanos que se autorizan en esta parte de la ciudad. A juicio de colectivo, debe ser "más selectivo" y "no dar pie a show must go on (el espectáculo tiene que continuar)", e incluso propone que los permisos de los mismos dependan de una serie de criterios "en base al interés social".

En sus sugerencias, los residentes del casco antiguo cuestionan que no se indice de manera expresa cuáles son los objetivos de calidad acústica que se pretenden conseguir en las denominadas Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), abogando por que de "una vez por todas" el Ayuntamiento se posicione ante las exigencias de los hosteleros, "incluyendo inexorablemente el carácter residencial del Centro".

"El Centro Histórico debe ser considerado globalmente como una única zona ZAS y aplicar las medidas que se adopten en todas y cada una de sus calles", insiste el colectivo, que parte de la premisa de que los problemas de este barrio "afectan a todas sus calles y no solo a algunas". Los responsables de la asociación recuerdan que la normativa actual ya habilita a la Administración local a adoptar medidas contundentes, caso de la prohibición o limitación horaria de colocar mesas y sillas en la vía pública y la suspensión temporal de las licencias, entre otras.

La Asociación Centro Antiguo objeta a la mayor parte de las propuestas municipales. Si el equipo de gobierno aboga por suspender la apertura de nuevas actividades o la ampliación de las existentes en materia de hostelería y esparcimiento, los vecinos piden "prohibir de manera inmediata su apertura, no haciendo un efecto llamada al resto de empresarios interesados en nuevas aperturas; eso puede generar un efecto rebote y hacer que en el tiempo necesario hasta la aprobación de las ZAS, sean más los locales interesados en iniciar su actividad". Asimismo, cuestiona que las terrazas de los hoteles se conviertan en locales de ocio, con música, aglomeración de público e incluso con actuaciones.

También se muestran críticos con la creación de una mesa de trabajo, integrada por representantes vecinales y de los hosteleros, para realizar un seguimiento de las ZAS. "Son las autoridades las que deben de hacer cumplir la normativa", subrayan los residentes del Centro, que inciden en que la norma vigente ya fija la posibilidad de reducir los horarios de establecimientos y terrazas sin que hasta la fecha se haya aplicado "nunca".

De otro lado, tachan de "inadmisible" el plan municipal de mejorar el aislamiento de las fachadas de los edificios afectados por el exceso de ruido. "Primero habrá que poner todos los medios necesarios, algo que hasta ahora nunca se ha hecho como para reducir los niveles de emisión; el receptor no tiene por qué alterar sus actuales condiciones constructivas mediante subvenciones", relata el documento de sugerencias.