Vecinos del Centro y la oposición insisten en otro modelo de Feria

Los principales colectivos de la ciudad realizaron ayer su balance sobre la Feria que acaba de concluir. Una de las partes implicadas, los vecinos del centro histórico, a través del presidente de la gestora de su asociación, Alfonso Miranda, calificaron la Feria como una "barbarie" y una "temeridad con lo que está cayendo sobre seguridad", mientras que la portavoz de la misma, Mercedes Espinel, definió como "vergonzoso" el modelo de "turismo de copa" en el que se han convertido las fiestas.

Miranda y Espinel coinciden en que "a los habitantes del centro nos condenan a exiliarnos" y que la vida de los vecinos del Centro se hace imposible con la Feria. Los vecinos trasladaron "muchísimas quejas" a lo largo de la semana, especialmente de la zona de Uncibay a Merced, donde consideran que existe "una barrera que no permite pasar". La asociación de vecinos insta a los representantes políticos a mantener un reunión en octubre en la que realizar "un balance real y no sólo de los ingresos", afirmó Espinel, exigiendo además "un plan para lograr la Feria que todos queremos" pero "con tiempo, no 15 días antes que comiencen las fiestas y sin tiempo para actuar", comentó Espinel.

Los feriantes admiten una afluencia menor a las atracciones por "miedo al terrorismo"

Los vecinos del Centro consideran que "las marcas de bebidas alcohólicas no deberían ser patrocinadores de la Feria de una ciudad que se hace llamar de los museos", y creen que "hay unas leyes que no se están cumpliendo", según afirmó Espinel. No todo fueron quejas, la asociación de vecinos agradeció "la mejora en la limpieza", algo que Espinel considera "muy necesario".

Los peñistas, por su parte, consideraron positiva esta edición de la Feria donde se notó "más afluencia", aunque admitieron la existencia de problemas aún por solucionar como "el ruido horrible de las discotecas". Además de la asistencia, el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Miguel Carmona, también destacó el incremento de los pases de caballos y de espectáculos.

En esta misma línea se mostró la Asociación de Hosteleros de Málaga, que afirmó que la Feria del centro "ha ido bastante bien, pese a la huelga de taxis". El presidente de esta asociación, Jesús Sánchez, incidió en que la música en las plazas consigue "que la gente se comporte de una forma más cívica".

Respecto al nivel de consumo, Sánchez agregó que fue "similar" o "un poco menos" que en 2016, a lo que añadió que este año aumentó un 10% el número de bares, cafeterías y restaurantes del centro. No obstante, se mostró crítico con "el problema del botellón", apuntando que hay "calles muy castigadas" desde la plaza de Uncibay hasta el Teatro Cervantes. Sánchez aseguró que "a finales de septiembre o principios de octubre" la asociación de hosteleros tendrá la primera reunión para abordar este asunto con el Ayuntamiento".

El presidente de la Asociación de Empresarios Feriantes de Málaga, Juan Ramírez, calificó la afluencia a las atracciones como "bastante más floja". Un descenso, según él, por "la psicosis y el miedo al terrorismo", pues desde el jueves la asistencia "aflojó mucho" tras los atentados en Cataluña.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, criticó el "balance triunfalista" realizado por el alcalde Francisco de la Torre sobre la Feria, en el que indicó que el impacto económico aumentó hasta los 60 millones de euros. Pérez cuestionó la veracidad de estos datos, a lo que añadió que "la media puede haber estado en la misma línea que el año pasado o incluso por debajo", afirmó el portavoz socialista, quien consideró que no es una "valoración seria" por parte del Ayuntamiento, ya que tanto el número de asistencia como el de pernoctaciones disminuyeron respecto al pasado año. También incidió en la situación de los barrios, que "han sido los olvidados". Destacó los distritos de Carretera de Cádiz, Ciudad Jardín y Guadalmedina, donde la limpieza y recogida de residuos sólidos y urbanos disminuyó.

Por su parte, el grupo municipal Málaga para la Gente denunció el "modelo del PP" donde priman "los aspectos comerciales y el botellón", por lo que su portavoz, Eduardo Zorrilla, criticó el "balance grandilocuente" de Francisco de la Torre, "sin atenerse a un mínimo de objetividad y rigor".