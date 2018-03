Vecinos de El Palo vuelven a exigir la remodelación total del paseo marítimo

Diferentes asociaciones de vecinos de El Palo volvieron a pedir ayer al Ayuntamiento de Málaga la "remodelación total" paseo marítimo de la barriada, denunciando su "deterioro desde hace años" y la "inacción" del hasta ahora concejal del distrito, Julio Andrade. "Está parcheado y las raíces de los árboles levantan completamente las aceras, es un paseo marítimo intransitable, incómodo y aunque nos han anunciado mil veces que lo van a arreglar lo que queremos es que hagan uno nuevo a la altura", indicó José Enrique Martínez de la Ossa, de la asociación Rebalarte y miembro de la federación de vecinos Regeneración.

El paseo marítimo del barrio es, según Martínez, el motor económico de El Palo, por lo que su cuidado y mantenimiento supone una inversión "en beneficio" de todos los vecinos: "Esta es la economía de El Palo actualmente. Este barrio vive de este paseo, gracias a la hostelería y al turismo, que son muy pujantes". Por su parte, Toñi López, presidenta de la Asociación de Mayores Mar Abierto, denunció que las personas mayores tienen dificultades para caminar con seguridad en dicha vía: "[El paseo] no es favorable para las personas mayores, porque no tiene acerado. Esto es hormigón y pintura. Cuando llueve resbala y cuando no llueve la arena de la playa también resbala. Una vez se cayó alguien de la asociación y la tuvimos que llevar al centro de salud".

Los distintos colectivos proponen como solución a los problemas un plan especial desde los Baños del Carmen hasta El Candado: "Es la manera de solucionar los problemas de equipamiento, limpieza, urbanismo y de saneamiento sobre todo". Además, esperan que el sucesor de Andrade -que deja el Consistorio para marcharse a la sede que Naciones Unidas abrirá en Málaga- tenga más "respeto con los vecinos".