Vecinos de la zona este defenderán "a muerte" un centro hospitalario

Una treintena de asociaciones de la zona este presentaron ayer un escrito en el que reivindican un "equipamiento hospitalario" en esa parte de la ciudad. Argumentan que entre el Hospital Civil y el comarcal de la Axarquía no hay otro dispositivo de ese nivel pese a que en el entorno viven 124.000 habitantes, 14.000 más que en el Valle del Guadalhorce. "Es una infraestructura que vamos a defender a muerte", dijo Adolfo García, representante de los vecinos de Pedregalejo.

Los colectivos aclararon que no son "un muro", sino que aceptarían un equipamiento sanitario por etapas. "Un proyecto por fases puede ser", sostuvo el presidente de la Federación de Vecinos Unidad, Ramón Carlos Morales. Ya, para esa zona de la ciudad, el Colegio de Médicos y CCOO se han posicionado a favor de un centro de alta resolución de especialidades -un CARE, como el José Estrada, que no tiene hospitalización-, pero que necesariamente sea susceptible de ampliarse en el futuro con ingresos -lo que lo convertiría en un centro hospitalario de alta resolución o Chare-. Incluso las organizaciones sugieren las fincas de Wittenberg o El Tinto como posible ubicación de ese equipamiento.

Los colectivos esgrimen que la infraestructura no sólo beneficiaría a la zona este de la capital, sino a otras poblaciones colindantes como Rincón de la Victoria, Olías, Comares, Benagalbón, Almayate y Totalán, entre otras. Recuerdan que ese área de la ciudad únicamente cuenta en la actualidad con dos centros de salud, el de El Limonar y el de El Palo. El escrito de cinco folios presentado esta mañana en la Delegación de Salud alude a un informe de CCOO que cifra en 400 el déficit de camas de la provincia para alcanzar la media andaluza y en 800 para situarse en el promedio nacional. También recuerda que Málaga tiene -con 11 minutos y 22 segundos de demora- "el peor tiempo de respuesta de Andalucía" del 061 por el tráfico y la estructura urbana, frente a Huelva que ostenta los mejores datos, con 7 minutos y 16 segundos.

Las asociaciones exigen además que el diseño de la futura red hospitalaria de Málaga no se politice. "No queremos que se instrumentalice políticamente", exigió Morales. Critican que la Junta "sin ningún argumento" haya descartado un equipamiento hospitalario en ese sector. Los expertos a los que la Consejería Salud encargó hace un año el diseño de la infraestructura sanitaria malagueña no creen que haga falta un hospital en esa zona. Tampoco lo estima así la Administración sanitaria, que pretende reforzar el centro de salud de El Palo. Por el contrario, la Diputación exige un equipamiento hospitalario para cederle suelo a Salud detrás del Materno para un nuevo Regional. Y en la posición intermedia -un CARE de partida para la posterior ampliación a Chare- ya hay algunos colectivos que pretenden así allanar el camino para que Salud acometa por fin infraestructuras hospitalarias "imprescindibles" para Málaga. Los vecinos urgen a la Junta a "sentarse hablar" de las necesidades sanitarias de ese área porque entienden que los recursos existentes son "obsoletos, antiguos e ineficaces".