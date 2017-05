"Veía la cara de mi hijo reflejada en ese niño"

Lo complicado, pese a la preparación con la que cuentan, es saber reaccionar, tomar la decisión acertada. Salva y Alberto, dos policías nacionales de 37 y 38 años destinados en la comisaría del distrito norte, actuaron con convicción, con sentido común. Ambos reconocen que la primera atención que ofrecieron hace unos días a un menor de 11 meses que presentaba, en palabras de su madre, una convulsión febril, fue clave. "Hicimos lo básico. Me quedo con la tranquilidad de saber que pudo llegar bien al hospital", expresa Salva, que veía en el niño "la cara reflejada" de su hijo.

La pareja de agentes, pertenecientes a un grupo de investigación, salían el pasado día 20 en torno a las 15:30 de la zona habilitada para vehículos policiales de la comisaría provincial cuando se percataron de que una mujer pedía auxilio desde fuera de un coche, que tenía las luces de emergencia accionadas. Junto a ella se encontraba su progenitora, que sostenía a un bebé. "Vivimos a 40 minutos de Málaga e íbamos para el pediatra. Parar en la autovía habría sido peligroso. Me puse nerviosa, quería llamar al 061, después de dijimos de coger un taxi... Pude dejar el coche detrás de Comisaría", relató la mujer a este periódico.

Alberto observó que madre e hija estaban "bloqueadas". "Sabíamos que algo pasaba. Nos acercamos y le preguntamos qué pasaba. Nos dijeron que el niño no respondía, tenía la mirada fija y le estaban dando convulsiones", explicó. Sin recordar exactamente cómo, el agente acabó sentado en el asiento del coche con el pequeño en brazos. "Estaba muy rígido. Acabamos de ser padres y...", manifestó todavía impresionado. Lo colocó de lado, en posición de seguridad, y comenzó, según su versión, a darle un masaje en la espalda, hasta que el bebé terminó vomitando, expulsando así la mucosidad que le impedía respirar con normalidad.

Mientras tanto, Salva trataba de tranquilizar a la madre y se coordinó con otras unidades para que llamasen a la Sala del 091 y solicitaran un vehículo en el que trasladar al niño al Hospital Materno. Su misión estribaba en evitar que se asfixiara. "Le echamos agua por el cuello y le sacamos la mucosidad", detalló el policía, convencido de que, aunque no considera que le salvara la vida, aquella intervención le supuso una de las mayores satisfacciones que ha tenido en los casi 10 años que lleva vistiendo el uniforme. Asimismo, aprovecha la anécdota para aconsejar a las familias que, en casos similares, intenten mantener la calma y cuenten con nociones básicas sobre la posición en la que se debe mantener a un menor.

La progenitora agradecerá "mientras viva" la atención que recibió por parte de los funcionarios que actuaron. "No tenía cuerpo para llegar hasta el hospital. Me llevaron, me esperaron y me preguntaron cómo estaba", subrayó. El pequeño, que ya ha sufrido en otras dos ocasiones un episodio parecido, permaneció varios días ingresado. Allí, los médicos, invirtieron entre 25 y 30 minutos en que recuperara la normalidad dado que seguía inconsciente. Por suerte, quedó en un susto.