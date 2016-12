"Veíamos salir las llamas, en un momento iba a ser un infierno"

Aplazaron sus labores de criminalística para auxiliar a una mujer que se resistía a salir de su casa mientras trataba de sofocar con cubos de agua el fuego de su cocina. La casualidad hizo que ese día patrullaran juntas. "Nunca le había salvado la vida a nadie", asegura orgullosa la más joven de las dos agentes. "Siempre te prestas a auxiliar, no dudas en hacerlo. Nos lo han enseñado desde siempre. Llega a ser algo innato, no lo puedes evitar", añade su compañera. El 13 de diciembre será recordado por esta pareja de policías, adscritas a la Brigada de Policía Científica de la Comisaría de Torremolinos, tras intervenir en un incendio, cuyo origen apunta a un fallo eléctrico en un frigorífico.

Las investigadoras, que quieren permanecer en el anonimato, se disponían a inspeccionar un vehículo cuando una de ellas, desde el asiento del copiloto de su coche, observó que salía humo de un inmueble situado en una tercera planta de calle Costa Rica, a unos 100 metros de donde se encontraban. "En el portal había ya una gran cantidad de humo, costaba respirar. Estuvimos llamando insistentemente a las puertas para comprobar si algún vecino estaba dentro. No contestaba nadie", recuerda la policía.

Fue entonces cuando oyeron a una mujer que aseguraba estar apagando el fuego. "Subí corriendo por las escaleras, llegué la primera a la casa. Si la dejamos allí un rato más echando cubos de agua no sabemos cómo habría acabado", se lamenta la otra agente. Una vez en la vivienda, comprobaron que las llamas salían de la cocina. "Mientras yo permanecía en la planta intentando convencerla para que saliera, mi compañera bajó a por un extintor. Aquello de un momento a otro iba a ser un infierno", señala su compañera.

El objetivo no era sino lograr que la mujer abandonara la casa. "La cogimos del brazo, estaba muy afectada por el humo. No sabía bien lo que hacía. Intentó volver a entrar y tuvimos que evitarlo", resalta. Una situación, precisa, en la que "no da casi tiempo a pensar en lo que puede pasar, sino en lo que se puede evitar". "Empiezas a notar que te falta el oxígeno, que no puedes respirar", explica la policía. No ha sido, en sus 23 años de experiencia, la primera vez que se enfrenta a una intervención de este calibre, pero está convencida de que tampoco será la última.

Tras la evacuación, comenzaron a producirse explosiones. Tanto una de las funcionarias como la dueña del inmueble tuvieron que ser asistidas por intoxicación. "Estábamos haciendo nuestro trabajo. No íbamos equipadas, pero no podíamos darnos la vuelta e irnos", reconoce. Hasta la zona en que ocurrieron los hechos acudieron también efectivos de la Policía Local y los bomberos, que lograron evitar la propagación del fuego.