Vía libre al parque del Benítez

El Ayuntamiento de Málaga ya tiene vía libre para poder convertir los terrenos del antiguo campamento militar Benítez en un gran parque. Han tenido que pasar tres años de trámites burocráticos entre la administración local, regional y nacional, pero se empieza a ver la luz al final del túnel y, si el Consistorio mantiene lo anunciado en reiteradas ocasiones, los malagueños podrán disfrutar de este espacio en un par de un años.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio publicó ayer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la aprobación definitiva del Plan Especial del Sistema General de Interés Territorial Parque Campamento Benítez, es decir, el documento que regula qué se puede hacer y qué no en esa parcela. Esta consejería ya había dado el visto bueno a una serie de correcciones y ajustes de la propuesta del consistorio malagueño el 31 de enero, pero quedaba plasmar el texto definitivo en el BOJA para poder seguir adelante con el proceso.

El parque podría estar abierto en el año 2019, según las estimaciones municipales

El plan delimita que el parque ocupa una superficie total de 288.091 metros cuadrados, de los cuales 169.249 corresponden a espacio libre, 29.556 para red viaria y aparcamientos y 24.285 para equipamientos. En el espacio libre, la normativa autonómica exige que se redacte uno o varios proyectos de urbanización que estudien las obras de jardinería, acondicionamiento arbustivo o las redes de infraestructuras. Se obliga, por ejemplo, a seleccionar plantas autóctonas que no precisen mucha agua como el olivo, la encina, el chopo, la lavanda o el tomillo. Parece una obviedad, pero no siempre se ha realizado esta exigencia, hasta el punto que en el parque forestal del Guadalmedina la mayoría de los ejemplares plantados murieron por no estar adaptados a este tipo de clima. Se permite la colocación de exposiciones culturales al aire libre, pistas deportivas descubiertas, juegos infantiles y rehabilitar la puerta principal del antiguo acuartelamiento.

En el área de equipamientos, la altura máxima de los edificios será de dos plantas y ocho metros, su separación a los linderos públicos debe ser de tres metros y previamente a cualquier obra hay que ejecutar medidas de defensa contra inundaciones. En esos edificios se podrán incluir equipamientos culturales, deportivos, restaurantes, comercios, aparcamientos y negocios ligados al turismo como centros de talasoterapia o para acoger congresos. Queda terminantemente prohibido el uso residencial, educativo y sanitario.

En la tercera zona, la red viaria, el plan especial permite el desarrollo de 495 plazas de aparcamiento para vehículos, 90 para motos, 80 para bicicletas y 4 para autobuses repartidas en los laterales sur y este, próximas a las cinco entradas al parque. En el plan se barajan las diversas afecciones que puedan ocurrir. Una de las más importantes es la hidráulica, pues en el terreno hay un arroyo, llamado Cañuelo, y el documento exige la construcción de un canal paralelo al encauzamiento para evitar inundaciones.

En agosto de 2015 salió a licitación la obra de construcción de los accesos y acondicionamiento viario del campamento por un millón de euros, que serían aportados por la Diputación, aunque se paralizó a la espera de tener todos los permisos de la Junta. El pasado 1 de febrero, el concejal de Urbanismo dijo que en cuanto se aprobara el plan en el BOJA "se pondrá en marcha toda la maquinaria", que el parque se haría en cuatro fases y que podría suponer una inversión de cuatro millones de euros. El Ayuntamiento ha previsto en sus presupuestos para 2017 una partida de 250.000 euros.