Viagra: 20 años, más sexo y menos tabú

El urólogo aconseja que el paciente consulte con un médico "en cuanto le preocupe", aunque insiste que no se debe confundir con el gatillazo , que es puntual. También matiza que a veces hay problemas de pareja de fondo que son los que dificultan las relaciones sexuales. Por eso hace hincapié en una aclaración: la pastillita puede provocar una erección, pero no solucionar problemas de pareja.

Una intervención de la Guardia Civil hace ya varios años de 4.000 cápsulas que se vendían como vigorizantes naturales concluyó que el ingrediente principal era un potenciador sexual para animales. "En internet los precios son atractivos, pero el hombre nunca sabe lo que está tomando", advierte Martín Morales. Porque en las farmacias se conoce la composición de los medicamentos, pero en la Red no pasan controles y por lo tanto no hay garantías.

En estas dos décadas no sólo ha mejorado la salud sexual de muchos varones, sino que además ha contribuido a atenuar el tabú en torno a la disfunción eréctil. Cada vez más hombres se atreven a confesar a un médico sus problemas de erección porque saben que existen soluciones. "El consumo se ha incrementado, se ha perdido el miedo y hay menos tabú. Es una consulta frecuente", reconoce Antonio Martín Morales, especialista del Instituto de Urología de Málaga. Y para los hombres que aún son reticentes, el urólogo aclara: "Quien padezca disfunción eréctil no debe sentir vergüenza o pudor de consultar con un especialista porque es un problema médico que tiene una solución médica y tras 20 años, ha quedado demostrado que son fármacos seguros".

El 20% de los varones de más de 40 años sufre disfunción eréctil

La Sociedad Española de Medicina Sexual hizo a principios de siglo un estudio que concluyó que uno de cada cinco varones de más de 40 años padecía disfunción eréctil. Desde entonces no se ha hecho otro trabajo tan completo, pero según sostienen los especialistas, el dato sigue plenamente vigente. Los urólogos aclaran que de ese 20% de hombres con problemas de erección, la mayoría son casos leves. Es una patología que aumenta con la edad. Por ello, por encima de los 60 años, se estima que dos de cada tres varones tienen problemas de erección de distintos grados. Aquel estudio cifraba además en un 30% el porcentaje de hombres diagnosticados de disfunción eréctil que no se trataban porque no podían afrontar el coste del fármaco. No datos actualizados, pero la situación ha mejorado porque los genéricos han reducido los precios.