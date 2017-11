Hasta La Victoria siempre (y más allá)

SEGURO que han oído hablar de la campaña organizada en las redes sociales por la llamada (y autoproclamada) República Victoriana, que lleva varios días abogando por la independencia del barrio de La Victoria respecto del DistritoCentro. Un servidor es victoriano de pro pero vive en tan respetables dominios como un charnego: me crié y crecí en la Avenida de la Aurora y vine a parar aquí cuando me casé. La diferencia es que el barrio me acogió desde el primer día como si hubiera nacido en el mismísimo Jardín de los Monos, y de hecho es en La Victoria donde aprendí a disfrutar realmente de la vida de un barrio. Amo este trozo del mundo, qué le vamos a hacer.

Me encanta comprarle el periódico a Paco, desayunar en sus cafeterías, tapear en sus bares, pasear por sus parques, caminar sin más por sus calles, ver a la Virgen del Rocío en San Lázaro, bichear en sus escaparates. Tenemos salas de teatro, peluquerías de lo más in, tesoros patrimoniales en lugares insospechados, algunos de los mejores restaurantes de Málaga, una población mestiza que convive en armonía, varios de los últimos grandes personajes de la ciudad y un ejemplo de resistencia cívica y urbana que se llama Lagunillas. Así que, puñeta, me cuesta horrores desentenderme cuando de reclamar la independencia para el barrio se trata. Eso sí, más allá de las risas que la empresa tuitera ha reportado (genial el llamamiento a sacar dinero en efectivo del cajero del Compás porque en el bar La Comba no tienen datáfono), cabe extraer algunas conclusiones de la parodia: no es más legítimo ni más razonable el procés catalán que el victoriano, por más que el segundo sea una coña y para el primero haya demasiada gente dispuesta a tomárselo en serio, a pesar de que sus propios promotores (para esto ni siquiera hacían falta las parodias) se hayan apresurado a hacer el ridículo. Se podría decir que, si ciertos empleados públicos están dispuestos a tomárselo a cachondeo, quienes pagamos sus sueldos también. Lo que pasa es que luego ve uno un informe de la Fundación Ciedes en el que se aboga por regular la actividad turística en Málaga dados los riesgos que supone no hacerlo, y en el que entre las sugerencias se apunta la de “ampliar el atractivo turístico hacia otros distritos diferentes del centro”, atestado como está (tan peligrosamente) de visitantes internacionales, y entonces sí que entran ganas de ponerse serio. De acuerdo con el análisis: es urgente hacer política en materia turística con rigor y tomar medidas antes de que haya que lamentar problemas graves. Pero convendría aclarar a qué se refiere Ciedes con lo de “ampliar el atractivo turístico” fuera del centro, esto es, a los barrios. Todos sabemos cuál es el dichoso atractivo turístico que señala el informe. Si se trata de convertir toda la ciudad en una calle Larios para descongestionar el centro, vamos apañados.

En el barrio de la Victoria, de hecho, los apartamentos turísticos empiezan a causar más inconvenientes que ventajas. Los precios de los alquileres se han disparado a niveles inasumibles (varios amigos que han intentado mudarse aquí en los últimos meses han desistido sin remedio) y a los propietarios empieza a traerle más a cuenta alquilar e irse a vivir a otra parte, lo que entraña un relevo de residentes por turistas que a la larga puede ser letal. La Victoria es el barrio más cercano al centro, así que si ciertamente no hay una regulación el furor hostelero dominante terminará comiéndose el barrio, desaparecerá el comercio tradicional y los victorianos tendrán que irse a otra parte. De modo que, señoras y señores de Ciedes, no creo que la cuestión esté en expandir el modelo, sino en cambiarlo; en apostar por otros atractivos, no en multiplicar los que ya tenemos; y, sobre todo, en facilitar la cohabitabilidad de vecinos y visitantes, no en servir la excusa perfecta para que los malagueños tengamos que marcharnos a vivir a Córdoba. Si realmente el plan estratégico de la ciudad pasa por esto, entonces sí, a lo mejor hay que empezar a plantearse la independencia de verdad. Y si los adalides de la municipalidad se aferran a la excusa de la congestión del centro para llenar el Compás de la Victoria de franquicias, se me ocurren tres palabras: y una mierda.