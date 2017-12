Victoria's Secret abre en Málaga con colas hasta media mañana

Victoria's Secret ha elegido Málaga, concretamente calle Larios, para inaugurar su primera tienda urbana en el sur de España. Y la expectación no ha podido ser mayor para recibir a la multinacional de lencería y belleza femenina, con colas formadas por decenas de personas esperando con ansia las 10 de la mañana desde horas antes. Posteriormente a la apertura, recibida entre gritos por los primeros asistentes, la cola a la entrada de la tienda no terminó de disiparse hasta casi el mediodía.

A pesar de que hay otras tiendas de lencería en la vía más transitada de la ciudad, muchos resaltan el carácter de marca de la "Es algo increíble, me enteré un día pasando por aquí de casualidad y no me podía creer que pusieran un Victoria's Secret en mi ciudad, ya sé lo que voy a hacer con el dinero de los Reyes", asegura Marina, que se encontraba a mediados de la gran fila que abarcaba en torno a un tercio de la calle. Ella ha estado esperando desde las nueve de la mañana, si bien, como aseguran algunos, la fila "ya se podía ver" desde las ocho.

La tienda se encuentra en el número 2 de la calle Larios, y tras mes y medio de puesta a punto se convierte en la primera de Andalucía a pie de calle. El establecimiento está centrado en la línea Beauty de la marca, con artículos de belleza y accesorios como elementos principales y con menos lencería que en otras tiendas de Europa y Estados Unidos. Ello se nota en las preferencias de compra de las clientes: "Vengo principalmente por los accesorios, la lencería está muy bien pero al ser un poco cara y no haber tanta variedad prefiero esperar por si ponen más en un futuro", indica Marina.