Hace más de 30 años que técnicamente son posibles los vientres de alquiler. Pero la legislación de muchos países frena esta polémica forma de reproducción asistida al entender que supone una forma explotación de la mujer.

La maternidad subrogada consiste en que una mujer lleve un embarazo y dé a luz un hijo ajeno para luego entregarlo a una pareja u otra persona. ¿Pero verdaderamente es libre la gestante? ¿Es una solución para parejas que por problemas físicos no pueden tener hijos? ¿Es un comercio? ¿Es una explotación? ¿Una alternativa para que los gays sean padres?

Hay argumentos a favor y en contra, pero de momento en España es una opción que la Ley de Reproducción Asistida no contempla. Así que muchas personas y parejas viajan a países del extranjero donde sí está legalizada y pagan de 50.000 a 200.000 euros por una madre subrogada.

Llegados a este punto, el debate se ha abierto en España. ¿Vientres de alquiler sí o no? Por lo general, las clínicas de reproducción asistida se alinean a favor. El responsable de ese área en el Hospital Quirónsalud Málaga, Enrique Pérez de la Blanca, a título personal acepta la técnica: "No me parece que sea una utilización de la mujer. Es lo mismo que donar semen u óvulos". Pero matiza que la legislación debe impedir que haya una explotación de la gestante a fin de que "sea una donación de su capacidad de parir y no una compra". El biólogo de Reproducción Asistida de Clínicas Rincón, Francisco Martínez, es partidario con matices. Defiende que una comisión ética valore "caso a caso" porque sostiene que "no es lo mismo la situación de una mujer que acude a maternidad subrogada porque es su única manera de ser madre, que la de una modelo o una actriz que la utiliza porque no quiere engordar". Está a favor de que también se autorice para parejas gays, pero insiste en que la legislación debe garantizar que no haya una explotación de la mujer para asegurar "que su situación económica no la lance a ser útero de alquiler".

El Instituto Andaluz de la Mujer no tiene aún una postura al respecto. La Plataforma contra la los Malos Tratos a Mujeres Violencia Cero -que integra a más de 40 organizaciones feministas, sindicales y de colectivos Lgtbi- ya se ha posicionado rotundamente en contra porque supone "un uso mercantilista del cuerpo de las mujeres".

La Sociedad Española de Fertilidad -que agrupa a especialistas y clínicas de reproducción asistida- ha elaborado una propuesta de bases para la regulación de la gestación por sustitución en España, aunque aclara que no está "ni a favor ni en contra" porque en el grupo de trabajo que elaboró el documento "no hay una posición unánime en uno u otro sentido".

La Comisión de Bioética dependiente del Ministerio de Sanidad se ha pronunciado por prohibir la gestación subrogada en el mundo "en garantía de la dignidad de la mujer y del niño" y a fin de que no haya un turismo reproductivo desde unos países hacia otros. "La mayoría del comité entiende que todo contrato de gestación por sustitución, lucrativo o altruista, entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede aceptarse por principio".

La Asociación de Ginecólogos y Obstetras de Málaga (AGOM) se alinea con la sociedad española -SEGO- y la Comisión de Bioética en su rechazo. Su presidente, Andrés Carlos López, aclara que la posición contraria es en este momento debido al "mercantilismo" del modelo, pero deja abierta la puerta a que en el futuro se contemple para situaciones "excepcionales puntuales".

La organización que aglutina a todos los facultativos de España -la OMC- también cree que "atenta contra la dignidad de la mujer". El secretario del Colegio de Médicos de Málaga, Manuel García del Río, sostiene que "se puede sufrir por no tener hijos propios, pero nada puede justificar que esta frustración sea resuelta al precio de transformar a otras mujeres en fábricas de niños". La Iglesia también está en contra. A título personal, el sacerdote Ignacio Núñez de Castro, esgrime que "es una venta del cuerpo de la mujer", que atenta contra su dignidad y la de su hijo y que no es "ni lícito ni legítimo".

Por contra, el abogado de Universal Surrogacy (el único despacho de Andalucía especializado en maternidad subrogada), Miguel González Erichsen, defiende la técnica "porque es una realidad y porque los deseos de paternidad o maternidad son verdaderos, no una frivolidad". De momento, las posiciones están divididas en España. Igual que el mapa del mundo, donde unos países la permiten de forma muy amplia y otros la prohíben de manera categórica.