"Vimos a una chica desnuda y llorando, estaba demacrada"

"Nos quedamos paralizados, la chica no pedía socorro ni hablaba. Estaba desnuda y llorando. Pasaron cuatro o cinco coches pero ninguno paró". Tres disc jockeys que acababan de terminar su actuación en la Sala Paris 15 fueron los primeros que, según su testimonio, el domingo se percataron de que una joven de unos 25 años deambulaba sin ropa por la zona de Teatinos. Eran las 8:00. "Fuimos a un Mcdonalds y estábamos comiendo fuera del coche, en la zona de aparcamiento. A unos veinte metros vimos a una chica con el pelo en la cara. Estaba descalza, solo llevaba una chaqueta, ni siquiera sujetador ni pantalones. Con una camisa rota se tapaba como podía sus partes. En la mano llevaba un tacón y un cinturón", explicó Álex Tortu, uno de los testigos. Llamaron a la Policía.

La joven cruzó la carretera y se detuvo frente al vehículo del grupo de trabajadores, que le preguntaron que si necesitaba ayuda. Ella, según la versión de Álex, "se lanzó hacia adentro para meterse". "Me asusté. No sabíamos cómo actuar, le dije que ibamos a esperar a que llegara la Policía Local. Me sentí super mal. No hablaba y el tiempo se me hizo eterno", manifestó a este periódico. Aunque no querían creerlo, estaban convencidos de que había sufrido algún episodio violento.

Otra pareja se acercó también hasta donde se encontraban. Poco después acudieron varias patrullas, que le facilitaron a la chica una manta térmica. Ésta declaró posteriormente a los agentes que había sido agredida sexualmente y se activó el protocolo habitual en este tipo de casos. En un primer registro los efectivos hallaron un zapato en una zona de matorral en calle la Flauta Mágica, donde podría haberse producido el ataque. Las fuentes consultadas indicaron que la presunta víctima había estado, al parecer, con tres individuos de rasgos árabes en una sala de fiestas del Camino de San Rafael. La investigación ha pasado ahora a estar a cargo de la Policía Nacional, que continúa tratando de esclarecer los hechos, sin que, por el momento, hayan trascendido novedades. También se investiga, según publicó ayer Sur, la posible agresión que sufrió una mujer que ejerce la prostitución en el polígono Guadalhorce. Tras forzarla, al parecer, la liberaron en Villanueva del Trabuco.