Volantes, peinetas y el cerco de Numancia

L A calle Lagunillas. Un vetusto land rover enfila desde Huerto del Conde a toda pastilla. Se detiene delante de un bar en el que unos vecinos celebran la Feria por su cuenta, cantan, bailan, tocan la guitarra, se cuentan chistes, lo pasan bien. El conductor, titular de la misma cofradía, frena en seco y de inmediato es increpado por los consumidores, pero a dónde vas, quédate aquí; hasta que saca por la ventanilla del coche la botella de Cruzcampo que viene bebiendo desde vaya usted a saber dónde y responde al jolgorio al grito de "¡Viva la Feria de Málaga!", antes de pisar el acelerador y quemar embrague como en una persecución del Equipo A. A escasos metros del centro y de la bulla armada en la Plaza de Jerónimo Cuervo la Feria es aquí una cuestión residual, pero no por ello menos interesante. En un local a cuyas puertas se han reunido tres compadres y un perro a beber cerveza y tomar el fresco suena el torrente de voz de Rocío Jurado como si el mundo fuese a acabarse enseguida. La sede de la Federación de Personas Sordas ha montado su caseta y en sus dominios bailan por sevillanas con ordenada alegría. Dos jovencitas con el cabello rapado salvo dos mechones que se han pintado de rosa estridente y piercings por doquier arrastran sus mochilas en busca de la pensión o el apartamento turístico que habrá de alojarlas esta noche. En uno de los callejones que conducen al Altozano tres prendas comparten un joint bajo unos farolillos. Los signos propios de la resistencia que cada día exhala el barrio ante el abandono institucional están bien presentes, pero la Feria modifica sensiblemente sus alcances, como si también se dejasen conquistar por la melopea en la que nada parece importar demasiado. Ya en la calle Frailes, un hombre que avanza sin camisa y apura un pitillo con fruición mientras tira de un cubo lleno de botellines se detiene, saca una camiseta del Betis de una bolsa de plástico en la que lleva otros tesoros misteriosos y se la calza como si la proximidad de la Cofradía de los Gitanos le hubiese inspirado respeto. Algo más adelante, en dirección al centro, dos colegas locales caminan en bañador y cubiertos con delantales obscenos con los que se insinúan sin demasiados miramientos a cualquier doncella que se les ponga a tiro. En Uncibay, el grupo de rock Las Ventanas arremete con una versión grunge de Amigo de Roberto Carlos y prácticamente no se puede pasar: una cuadrilla de amigas entusiastas se despendola gritando lololololó sin demasiado criterio, alzando al viento sus rebujitos de a litro y empujando a todo el que les queda a mano, y uno no tiene más remedio que recordar aquella sentencia de Teresa Porras según la cual en Feria no se hace botellón, sino que se bebe en la calle. Es la hora punta en la Feria del centro y para entonces el nivel de basura acumulado en la acera es ya más que abundante. El aroma en la calle Convalecientes delata su uso de urinario vespertino, y Santa Lucía comparece invadida de charcos traicioneros al paso dada la proliferación de baldosas sueltas. En la plaza de Mitjana, Tarifa Plana lleva al éxtasis al personal con su versión de Highway to hell. Los canis intercambian sus sombreritos de paja mientras derraman sus calimochos a base de brincos.

El miércoles señala el ecuador de la Feria y, aunque parezca mentira, hay gente que ha venido todos los días y está dispuesta a seguir haciéndolo hasta el final. Pero el recambio también se produce: en un apartamento turístico, el propietario recibe a siete maromos llegados de la meseta castellana, a tenor del acento que gasta el intérprete, con los pies inquietos, como si no vieran la hora de soltar los equipajes y salir disparados al meneo. A estas alturas la Feria no es tanto una fiesta sino una conquista prolongada, Numancia ante el poder romano, Samotracia frente a los persas, Troya alzada en guerra contra los griegos. Si a los hebreos les bastó hacer sonar sus trompetas en torno a las murallas para conquistar Jericó, ésta es justamente la estrategia que siguen no pocos feriantes para que en Málaga no quede piedra sobre piedra. Pero ganar la batalla no será sencillo: poco después, en Beatas, los portales están llenos de víctimas colaterales que duermen el sueño de los justos. Las ambulancias se internan en la calle Larios, como es ya costumbre, en busca de efectivos caídos en acto de servicio. Todo lo que a priori tiene más que ver con una feria como la de Málaga, el cante, el baile, los verdiales, las tradiciones, las peñas y las rondallas, ocupa en el centro un lugar anecdótico o directamente testimonial, en guetos bien definidos pero imperceptibles si se adopta un punto de vista general: lo que resuena con un protagonismo mucho mayor es la bacanal, la orgía en su acepción latina, la cumbre del exceso y la posterior derrota, la comunión masiva de quienes optan por aparcar cualquier matiz y entregarse sin reparos a los brazos de la lujuria, aunque la lujuria se adquiera en los chinos y supermercados más próximos al centro a precio de calderilla. Cuando el sol enfila su último declinar, mucho más allá del cierre oficial, el centro es aún un hervidero, más pausado, afectado por la abundancia, pero no más dispuesto a irse. Frente al Teatro Cervantes el olor a orina es insoportable en toda la plaza, pero el personal devora sus pizzas, apura las reservas de Cartojal y arroja cartones y botellas donde le viene en gana. Así como entre los hombres a las órdenes de Agamenón, la fatiga avanza en su voluntad pero la determinación en la victoria es superior. La calle Larios es un deambular de desarmados que entonan la retirada, machotes pasados de rosca que apuntan sin reparos a jovencitas incautas, familias que discuten sobre cómo ir al Real y los responsables de los puestos ambulantes que se piensan si dar por concluida la jornada o esperar a colocar la penúltima mercancía, todo coronado por un silencio agrio y esquivo roto de vez en cuando por un espontáneo que se echa un cante en la puerta del Springfield. Algunos guiris comen marisco en el Pasaje de Chinitas. Un entusiasta con camiseta de Ernesto Ché Guevara se sube a un banco y canta por Jeanette mientras sus primos brindan a su salud a sus pies.

Hay vendedores de biznagas, de rosas, de claveles, de artefactos lumínicos, de piezas africanas de artesanía realizadas en madera, de perritos de juguete que ladran a pilas, de hielo, de latas de refresco, de camisetas, de merchandising futbolístico, de postales, de reproducciones de cuadros de Picasso. La afluencia de mayor postín resiste arrimada al Café Central, o en El Pimpi, con distinción y compostura, vestimenta lisa y faldar en su sitio. Unos mariachis demasiado pasados de rosca cantan La Bamba y los gatos nocturnos que pululan por el Teatro Romano salen espantados. Una jovencita con flor en el pelo y botella en la mano avanza a duras penas apoyada en su presunto. Camina, o casi, descalza y con los ojos entornados. Es tarde para intentar ir al Real, pronto para volver a casa. Un operario de Limasa evita in extremis que se raje un pie. Mañana será jueves.