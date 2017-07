Yagüe dice que "sería muy torpe" haber usado material del Ayuntamiento para la reforma

La exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe ha negado este lunes haber utilizado materiales del depósito municipal para la reforma de su casa en 2004. "Sería muy torpe y tan torpe no soy", ha asegurado la acusada, quien ha insistido en que lo pagó "todo" y en que pensó que los trámites estaban "perfectos y conforme a ley", con la licencia necesaria, ya que "de todo se encargaba la empresa".

La Sección Segunda de la Audiencia juzga desde este lunes a la exalcaldesa por, supuestamente, usar material municipal para reformas en su casa y por no iniciar expedientes sancionadores "pese a conocer que carecía de la licencia". Hay otras tres personas acusadas, dos jefes de servicio y un exedil de Obras, solicitando el fiscal cinco años de prisión para cada procesado. El juicio sigue este martes.

Yagüe ha asegurado que habló con la empresa Copasur, a cuyo dueño conocía, para ampliar una habitación y que esa sociedad era la que se encargaba de todo, incluido pedir la licencia de obra menor; aunque la reforma fue creciendo y llegó a una cuantía de 720.000 euros. "Me quedo muerta cuando me dio esa factura", ha dicho, insistiendo en que su familia lo pagó todo tras reclamarlo el empresario judicialmente.

Sobre los trámites, ha explicado que en ese momento ella estaba "convencida de que este señor está cumpliendo con todos los pasos", más, ha indicado, "siendo yo alcaldesa", apuntando que no supo que el Ayuntamiento le requirió documentación para conceder la licencia. "Daba por hecho que estaba perfecto y se estaba haciendo conforme a ley", ha incidido.

Respecto a la utilización de material municipal, ha dicho que le parece "una barbaridad" que se diga eso, señalando que aunque no puede saber de dónde salió, está segura de que no fue del depósito municipal. "Cómo van a coger unos materiales del Ayuntamiento para ponerlos en mi casa", se ha preguntado, apuntando que si son de allí "es porque han ido y lo han robado si no lo han pagado".

Yagüe ha señalado que ella eligió mármoles en una tienda, "y menos mal porque iba a parecer un palacio renacentista", y ha afirmado que le pasaron factura por todo y "lo he pagado", incluso los mármoles instalados en la parte exterior de la vivienda; obra ésta que, ha explicado, hizo ya otra empresa distinta por diferencias con la primera.

Los acusados han achacado a Copasur el tener interés por generar polémica para cobrar una deuda del Ayuntamiento marbellí. De hecho, uno de los funcionarios acusados ha declarado que el material se sacó de "forma torticera" por responsables de empresa y ha aludido a que a él se le implicó en esta causa tras denunciar supuestas irregularidades de esa sociedad en nueve informes.

Éste, que entonces era jefe adjunto del servicio municipal de obras, ha indicado que Yagüe es "una persona engañada" en este caso y que la empresa organizó "este tinglao" tras producirse en aquel momento un cambio en la Alcaldía, aseverando que no coinciden los materiales que se colocaron en la casa con los que recoge un boceto que él reconoce que hizo para el diseño de la reforma.

El exedil de Obras acusado, Vicente Manciles, ha declarado, por su parte, que no sabe nada sobre la reforma ni si se instaló material municipal, solo que le avisaron de que se había producido una salida "excesiva" del depósito; apuntando que lo normal para retirar estas mercancías de dicho lugar es que se necesiten unos vales y varias autorizaciones.

El último procesado, entonces jefe de Servicios Operativos, ha explicado que le llamaron para comunicarle que personal de la empresa Copasur estaba en el depósito y decía que tenían autorización para retirar material, lo que se permitió porque "no era cualquier señor, era una contrata que llevaba muchos años trabajando y retirando materiales, sin que nunca hubiese pasado nada".

Meses después, ha manifestado, le dijeron que ese material estaba en la casa de Yagüe y ha asegurado que cuando fue vio palés cerrados apilados en la parte exterior y la obra ya estaba terminada.

Por su parte, el responsable de la empresa Copasur, Alberto Piñana, ha declarado como testigo y ha asegurado que en una reunión, Yagüe le "pide que meta 150.000 euros de su obra en otra" municipal que en ese momento estaba ejecutando la empresa, apuntando que el entonces edil "se niega". Asimismo, ha indicado que el jefe adjunto era "el que autorizaba la salida de material".