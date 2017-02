'Youtuber'a los 80

Juan José Cañas Navarro tiene más de 9.500 nietos. Sí, ha leído bien. Y cada vez son más. Hasta hace tres meses solo tenía 12 y dos bisnietos. Ahora casi llega a los 10.000. Aunque lo cierto es que, aparte de la docena, el resto no es resultado de la prolongación de su árbol genealógico, sino de su canal de YouTube: Atrapatuabuelo.

Este peculiar torremolinense de 80 años ha conseguido hacerse con el cariño de miles de "nietos viajeros", así es como él llama a sus suscriptores, a los que quiere como si fueran suyos. "Yo soy el abuelo de todos los nietos del mundo", declara en uno de sus vídeos.

Por su rostro surcan las marcas de la sabiduría y la experiencia. Bajo la boina que le gusta llevar puesta asoma una fina capa de pelo blanco que hace contraste con el tono oscuro de sus cejas. Sus ojos azules se cierran formando una fina línea cada vez que se ríe, cosa que sucede a menudo porque casi siempre tiene una gran sonrisa adornando su cara. Su voz es dulce y divertida, no por su tono sino por la forma en la que habla. Es una de esas voces que atrapan, que invitan a escuchar y a quedarse un poco más. De esas que contagian la risa. De esas voces que tienen mil y una historias que contar y que, aunque se desvíen del tema de conversación, nadie se atreve a interrumpir por temor a dejar inacabada una buena anécdota.

La decisión de crearse un canal no surgió inicialmente de él, lo cierto es que Juan José ya contaba con un club de fans mucho antes. La "culpable" de esto fue su nieta, Esther Cañas, también youtuber -Atrapatusueños-. "Empecé a sacarlo en mi Instastory -vídeos de 24 horas de la red social Instagram- y ahí ya me decían: que se abra un canal tu abuelo", cuenta la joven. Su natural gracia y simpatía conquistaron muchos corazones y ahora lo hace desde su canal.

Su perfil cuenta, por ahora, con una colección de 36 ocurrentes vídeos variados. Predominan sobre todo vídeos de los viajes que ha realizado: Vietnam, Italia, Venecia, Huelva, Sevilla... Todas sus peripecias, merecedoras de ser vistas, están grabadas y compartidas en Atrapatuabuelo.

También en sus vídeos aparece presentando a algunos de sus nietos - los de verdad-. "Es un tío extraordinario, la pena es que ya tiene novia, así que no lo andéis buscando pensando que está puesto para ligarlo, que está ligao ya", bromea Juan José en uno de sus últimos vídeos: Os presento a mi nieto Antony.

En otros contenidos sale con su gorro de chef, haciendo una de las cosas que más le gusta: cocinar. Arroz con bogavante, papas con choco... La próxima receta serán unas migas. "Una nieta -suscriptora- me dijo que las hiciera extremeñas, pero yo le dije que no, que iban a ser malagueñas", revela riendo. Lo que lo hace especial es su personalidad, tan natural, espontánea y divertida.

Del montaje de los vídeos se encarga su nieta Esther, pero de contestar a los comentarios y visitar otros canales se ocupa a él solo. El hombre confiesa que es un pasatiempo que le encanta: "Me distrae esto más que ver una mala película de esas que ponen", comenta.

Tiene nietos viajeros de todas partes, según contabiliza los hay de Marruecos, Melilla, Argelia, Francia... Sobre todo de Sudamérica. "Lo que he me ha llamado la atención es la cantidad de personas jóvenes que me llaman abuelo (...) otros me dicen que les recuerdo a sus abuelos", cuenta.

El cariño se lo ha ganado. Afirma que le gusta interactuar con sus seguidores y darles consejos. "Hay gente que dice: siempre das las buenas ideas, hablas con el corazón… Y es verdad porque me satisface, es una satisfacción ver la cantidad de gente joven que sin conocerme me trata con cariño", confiesa Juan José. Últimamente una tentadora idea ronda por su cabeza: "Quiero hablar con el alcalde de Torremolinos y reunir a todos los nietos viajeros que quieran venir con sus abuelos y hacer un arroz", revela ilusionado.

No hay reto que no se atreva a intentar, de hecho hoy tiene un cita importante con un tatuador. Así es. No se escandalizó cuando su nieta le propuso la idea, simplemente dijo: "Vale, ¿y qué me puedo hacer?". Así, a partir de hoy, en su muñeca derecha, con tinta negra, llevará grabada la silueta de la paloma de la paz de Picasso. El dibujo es en honor a su esposa, fallecida. "Murió el año pasado el Día de la Paz y en su lápida está puesta la paloma, yo también quiero llevarla", explica Cañas.

Es un hombre activo. Sus 80 años son solo una cifra para Juan José, de hecho siempre dice que mentalmente tiene 50 . "Si uno se pone a pensar que tiene 80 y va pensando que se va acercando al final de la vida, se amarga. Si digo que tengo 50, tengo todavía alegría, tengo todavía 40 años por delante", reitera.