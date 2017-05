El abismo de la precariedad o la emigración

Cerca de 200 médicos han acabado hace unos días su formación como MIR en centros sanitarios públicos de la provincia. Ya son facultativos especialistas. Pediatras, médicos de familia, traumatólogos, cardiólogos, ginecólogos, psiquiatras y un largo etcétera. Pero después de 10 u 11 años de estudios - en muchos casos- se enfrentan al abismo de la precariedad o la emigración. "Menos sustituciones, restricción de plantillas, escasa o nula sustitución de las incapacidades temporales y jubilaciones, contratos precarios... Ese es el panorama que se encuentran los MIR que este año terminan su formación especializada", resume un informe del Sindicato Médico Andaluz (SMA). Para estos profesionales llega la hora de entrar al mercado laboral puro y duro. Y tienen tres caminos: la sanidad pública, la privada o la emigración.

Ángel Gutiérrez se considera un hombre con suerte. Acabó su formación como médico de familia el 19 de mayo y el 22 ya estaba trabajando en las Urgencias del Hospital Costa del Sol. Tiene empleo hasta enero de 2018, a jornada completa. "Mi contrato es privilegiado. Es de seis meses y al 100%. He sido bastante afortunado, aunque también porque me he movido bastante", comenta.

Este año hay una pequeña mejora respecto a otros anteriores en la sanidad pública, ya que la contratación se está haciendo al 100% y no al 75%, 50 o 33%. Pero aún hay muchos contratos de cuatro meses para profesionales con diez u once años de carrera.

Desde el Sindicato Médico se reconoce que se está produciendo un leve repunte de contratación en la sanidad pública, pero "puntual de verano". En los últimos años -debido a la contención presupuestaria en el sistema público- , el sector privado ha ganado peso como salida laboral.

Según Daniel Fernández, del Sindicato Médico, en la actualidad hay más empleo y más estabilidad en la privada. "Los profesionales formados en el sistema público son buenos. Así que los paga la pública y los aprovecha la privada", reflexiona Fernández.

Madrid -con 1.268-, Andalucía -1.019- y Cataluña -974- son las comunidades autónomas en donde más especialistas han concluido este año su formación. En Málaga, la cifra ha sido de 199. Desde el SMA se advierte que existe un desfase entre el número de estudiantes que acaban Medicina y las plazas disponibles para hacer la especialidad (MIR). Por ello, en la última convocatoria, 2.353 aspirantes superaron la prueba para la residencia, pero no pudieron elegir plaza. Además, también se alerta sobre los efectos de la emigración.

El año pasado, unos 3.000 médicos solicitaron ante la Organización Médico Colegial el certificado para trabajar fuera de España. Es cierto que no todos son especialistas de la última promoción, pero en su mayoría son facultativos jóvenes que han concluido el MIR de forma reciente. "Si a los médicos les ofrecen contratos atractivos y no por horas o días, se quedan en España. Pero como la estabilidad es tan mala, ante la perspectiva de contratos precarios, prefieren irse al extranjero", apunta Vicente Matas, coordinador del Centro de Estudios del SMA. Añade que pese a que aquí hay importantes listas de espera, "no somos capaces de retenerlos y en el extranjero los reciben con los brazos abiertos porque la formación en España está muy prestigiada".

El problema es que, según su informe, en la próxima década se jubilarán en torno a un 40% de las plantillas de los servicios de salud. Por eso alerta: "Necesitamos una planificación responsable de las necesidades de médicos especialistas. Esperemos que los nuevos MIR sean suficientes y que no emigren en gran número a países de nuestro entorno con mejores condiciones laborales y profesionales".