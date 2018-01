El abogado de Julián Muñoz: "Se castiga al personaje"

El abogado del ex alcalde de Marbella Julián Muñoz se ha opuesto a la decisión de Instituciones Penitenciarias de que su cliente vuelva a ingresar en un Centro de Inserción Social (CIS) y la ha calificado de "arbitraria". Así, apuntó que quiere saber los motivos y ha considerado que si es por el vídeo en el que sale bailando resulta "caprichoso". "Se está castigando al personaje, no a la persona que no ha cometido infracción", afirmó.

El letrado de Muñoz, Antonio José García Cabrera, explicó que se ha presentado un recurso ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional contra la decisión de retirarle el control o dispositivo telemático a Muñoz, que le permitía no tener que acudir a dormir al CIS; confiando en que el magistrado estime sus alegaciones a una decisión que considera "inmotivada e injusta", ya que "no se ha comunicado los motivos".

Rechaza la decisión de Instituciones Penitenciarias de que deba volver a la cárcel

El abogado, que dio una rueda de prensa en su despacho en Granada, ha explicado que actualmente el exregidor se encuentra en el CIS de Algeciras (Cádiz) "y sólo puede salir mediante instancia y pidiendo autorización", cuando, ha insistido "no ha incumplido ninguna norma de conducta que le fue impuesta por Instituciones Penitenciarias y jamás ha sido sancionado".

Asimismo, recalcó que "no hay motivo" para esta decisión y resaltó que, si es por las imágenes hechas públicas en los últimos días en las que se ve a Muñoz bailando sevillanas en un bar en un cumpleaños, "un vídeo de 30 segundos no puede desvirtuar, si es que la causa es que ha tenido una mejoría médica, todos los informes sanitarios unánimes". "No se pueden poner sanciones de telediario ni de noticiario rosa", manifestó el abogado.

García Cabrera entiende que en el recurso se pide que se aporten todos los informes médicos existentes, incluidos los del CIS, asegurando que "aunque aparentemente esté mejor, padece enfermedades irreversibles", como pluripatología crónica de carácter cardiovascular metabólico y respiratorio. También recordó que se le dio el tercer grado porque "se acreditó que la permanencia en prisión le acortaba la vida y empeoraba su estado de salud".

García Cabrera defendió que el tercer grado que se le concedió "ha cumplido con su función, que era que mejorara en la medida de lo posible su estado de salud y llevara una vida lo más normal posible", apuntando que "incluso, visualizando las imágenes del vídeo, no tienen el alcance que se le transmite".

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional acordó el año pasado que el exalcalde marbellí cumpliera la condena que le queda fuera del CIS, residiendo en su domicilio y estableciéndose un control telemático, en atención a su estado de salud y circunstancias.

De esta forma, se aplicaba un tercer grado "acorde con el estado de salud y la situación personal del interno", que, "sin que se convierta en una suerte de arresto domiciliario", le exime de pernoctar en el centro, pero estableciéndose un control telemático y teniendo que acudir al establecimiento penitenciario el tiempo que se determine para entrevistas y controles.