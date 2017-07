Un abogado afirma que Yagüe quiso pagar la obra de su casa con dinero o material público

Un abogado que representaba al empresario que realizó la obra de reforma de la vivienda de la alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe aseguró ayer durante su declaración, como testigo, que la entonces regidora les propuso pagar la obra con dinero o material público. Este ofrecimiento se hizo supuestamente en el Ayuntamiento durante una reunión que se hizo para intentar buscar una solución para que la alcaldesa afrontara el pago de la obra antes de denunciar.

Según el testigo José Enrique de Miguel, en la reunión estuvo presente la alcaldesa; el concejal de obras, Vicente Manciles; su cliente, Fernando Piñana Pereira y él, como abogado. El único objeto, indicó, era estudiar cómo iba afrontar Marisol Yagüe el pago de la obra de su casa y que en un determinado momento la alcaldesa les propuso pagar con dinero público o material municipal. Este letrado, que declaró por videoconferencia, mantiene que su cliente no aceptó y que el concejal de obras también se negó y que Vicente Manciles llegó a afirmar que no era su competencia, fueron tajantes en el no.

El responsable de la empresa declaró que Yagüe quería que 150.000 euros de su obra los incluyera en una factura correspondiente a un trabajo municipal y esta mañana, insistió en que la exalcaldesa no quería pagarle y que por eso se indignó con ella.

Un trabajador de la empresa que hizo la obra dijo que uno de los técnicos municipales, Luis Angel Maté, también procesado, fue la persona que les proporcionó un plano y quien afirmó que podían ir a recoger el material. Este acusado aseguró que el material se sacó "de forma torticera" por la empresa y lamentó que a él se le implicó tras denunciar supuestas irregularidades de esa sociedad en nueves informes.