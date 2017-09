Los abogados se rebelan contra el parking solo para funcionarios

Los abogados no piensan consentir que les quiten la posibilidad de aparcar sus vehículos en el aparcamiento habilitado junto a la Ciudad de la Justicia para público general y amenazan incluso con adoptar "medidas drásticas" si no se alcanza una solución la próxima semana. La polémica saltó el miércoles cuando la gerencia de la Ciudad de la Justicia, controlada por la Junta de Andalucía, decidió destinar todo el aparcamiento anexo al organismo judicial para sus funcionarios, eliminando así 300 plazas que estaban abiertas a cualquier usuario de forma gratuita entre las 8:00 y las 15:00. Dicho de otra forma, todo el que no sea funcionario de la Ciudad de la Justicia -abogados, procuradores y ciudadanos en general- solo podrá aparcar en el terrizo que hay delante de la sede judicial o buscarse la vida por las calles adyacentes, que suelen estar saturadas por la intensa actividad comercial y residencial de la zona en Teatinos.

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, estaba ayer indignado. A primera hora llamó al delegado del gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, para pedir una explicación y, según afirmó Lara, "me ha dicho que no sabía nada y que me llamará la semana que viene para encontrar una solución". "Es una decisión de la gerencia de la Ciudad de la Justicia en la que no se ha contado con la opinión de nadie y que afecta a cientos de personas que vamos allí a trabajar cada día como los abogados, peritos, procuradores, etcétera", expuso Lara, quien denunció que "muchos juicios empiezan tarde por las grandes colas que se crean en los arcos de seguridad de entrada a la Ciudad de la Justicia y ahora habrá que añadirle la gente que está buscando aparcamiento en un lugar en el que no hay". Hoy viernes la actividad es escasa, pero se estima que sí podrá haber problemas a partir del lunes, pues el acceso al parking ya ha quedado restringido solo para funcionarios.

Exponen que los juicios, que ya se retrasan por la seguridad, se demorarán aún más

El decano de los abogados dijo que "adoptaremos medidas de presión si la Junta de Andalucía no rectifica o no nos da una solución alternativa", adelantó la posibilidad de actuar junto a otros colectivos perjudicados y explicó que elevarán un escrito de queja a la gerente de la Ciudad de la Justicia, la delegación provincial y la consejería de Justicia.

Lara comentó que, incluso con las 300 plazas de uso público que se han utilizado en los diez últimos años, "hay días en los que cuesta encontrar un aparcamiento, el lunes veremos colas importantes y en el Colegio de Abogados no vamos a estar varias semanas esperando una solución, por lo que pensaremos medidas drásticas si no hay arreglo la semana que viene". El decano criticó además que "es una falta de respeto que se creen usuarios de primera y de segunda categoría si eres o no funcionario" y denunció que se han enterado de esta medida por la prensa.