El abuelo de la pequeña Lucía Vivar sostiene que la niña "no se fue por sí sola"

La familia de la pequeña de tres años desaparecida en Pizarra y cuyo cadáver fue hallado horas más tarde en las vías del tren, sigue sosteniendo que la niña "no pudo hacer sola el recorrido" que separa el lugar en el que se la vio por última vez del que apareció su cuerpo. "Mi niña no se fue de ninguna de las maneras por sí sola, se la llevaron", ha asegurado el abuelo materno, Francisco Hidalgo.

La abogada de la familia, Ana Belén Ordóñez, ha ofrecido este lunes una rueda de prensa, junto al abuelo, en la que la letrada ha insistido en que hay "mucha incógnitas y preguntas sin respuesta" aún, que espera se resuelvan con los informes pendientes de entregar en el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga, que lleva el caso; apuntando que la hipótesis que se baraja de que la niña hizo cuatro kilómetros por las vías y fue golpeada por un tren "es difícil de sostener".

El abuelo ha insistido en que "mantenemos que mi niña no se fue de ninguna de las maneras por sí sola, se la llevaron". "Que la han puesto allí como cabeza de turco para que pague el tren, puedo aceptarlo", ha apuntado, invitando "a todos los seres humanos habidos y por haber que vengan y hagan el camino como nosotros lo hemos hecho tantas veces y saquen conclusiones por sí mismos".

"La niña era muy espabilada, pero al mismo tiempo era muy asustona", ha asegurado Hidalgo, quien ha insistido en que es "seguro que es imposible" que la pequeña llegara allí sola. Así, ha señalado que sabe que a su nieta "no la vamos a ver mas, pero que no pase ninguna familia por lo que estamos pasando". Ha lamentado que lo que los investigadores le han dicho hasta ahora "no me ha sacado de dudas".

El abuelo ha asegurado que entre las preguntas que tiene están "por qué salió el tren, dijimos que si el tren pasaba yo me tiraba a la vía, y me dijeron que por allí no iba a pasar nada" y también sobre los perros "por qué no seguían la vía arriba buscando el rastro de Lucía, por qué daban vuelta alrededor de la estación donde había estado la niña". No obstante, ha asegurado que habrá que esperar al resultado de la investigación.

Informes y reconstrucción

La abogada ha explicado que se está a la espera de los informes de los bajos del tren y no hay autopsia definitiva porque falta uno de los estudios complementarios, el biológico. Además, hay pendientes testificales propuestas por la familia, ya que, ha dicho, personas que participaron en la búsqueda "si Lucia estuviese en las vías entendemos que tendrían que haberla visto".

Además, se está a la espera de otras grabaciones. Al respecto, la letrada ha explicado que las que existen ahora mismo son de "escasos metros" de donde estaba el restaurante "y a partir de esa caseta no tenemos ninguna imagen y tenemos cuatro kilómetros que son todo incógnitas", en los que la pequeña supuestamente estuvo andando "dejando las voces de sus padres y la luz a la espalda".

Por esto, Ordóñez ha señalado que "es imposible que haya una teoría definitiva concluyente ni por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado ni de la familia" y ha insistido en pedir respeto a la investigación "porque seguimos confiando en ella", pero ha manifestado que "la familia tiene derecho a tener un papel activo en el procedimiento", ya que consideran que la hipótesis que se baraja "es difícil de sostener".

En función de esos informes que faltan, la familia solicitará una reconstrucción judicial en el lugar y la intención es que se hiciera con una niña pequeña también y que la jueza conozca el recorrido. Este documento se uniría al elaborado por los peritos de la familia que han realizado sobre el camino, enumerando los distintos riesgos que podría haber por los desniveles, la visibilidad, los cables o vegetación.