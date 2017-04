"Me acorralaron, intenté saltar una valla y me clavé un hierro"

"Estaba con mis amigos viendo el Cautivo en primera fila y, de repente, escuché: 'Corre, corre". Parecían los Sanfermines". El testimonio de uno de los dos heridos, que ha pedido preservar su anonimato, refleja la situación de pánico en la que derivó la estampida ocurrida entre el final del cortejo procesional y el inicio del de María Santísima de la Trinidad. El joven obedeció a la masa de gente que salió despavorida, hasta que se sintió, recuerda, "acorralado". "Me intenté meter en la parte de detrás de una valla -situada en la esquina de la calle Tejón y Rodríguez con Comedias- para que no me arrollasen y, al saltar, me empujaron. Me clave un hierro", explicó en declaraciones a este periódico. Su pretensión no era otra que refugiarse. "Solo podía meterme dentro y estar resguardado. Iba solo en ese momento, mis amigos siguieron corriendo y yo me había quedado más rezagado. Estaba bastante tranquilo, pero la gente pisaba a quien fuera. Venían de frente hacia todos los que estábamos allí", sostiene.

La tensión del momento hizo que, en un principio, únicamente se percatara de que se le había roto el pantalón, hasta que comenzó a sangrar y fue consciente del corte profundo que había sufrido en la zona trasera del muslo izquierdo. Con cierta dificultad, acudió a buscar ayuda para que llamaran a una ambulancia. Entró así en escena Félix Pérez, un agente de la Policía Local perteneciente al distrito de Campanillas que, tras interesarse por lo ocurrido, le taponó la herida con una chaqueta y un cinturón de la propia víctima. "Fue muy atento y me ayudó bastante. Me hizo un torniquete junto con otro muchacho que también estaba en la zona", detalla agradecido. Los sanitarios trasladaron al herido hasta el Hospital Clínico, donde recibió varios puntos de sutura.

María es otra de las personas que se lesionó al intentar huir. "Ocurrió muy rápido. Estaba esperando a una amiga en un puesto de patatas asadas y empezó a venir una avalancha de gente. Todo el mundo saltaba la valla. Con los nervios, el muslo se me quedó enganchado y, al intentar sacarlo, también se me encajó el tobillo. Mi novio me ayudó a salir", relató esta estudiante de 18 años con la voz todavía entrecortada.

La joven recuerda el miedo que sintió al ver a una multitud "que no daba opción a pararte". "O corrías o corrías", afirmó. En la ambulancia coincidió con el otro herido. "Él iba peor que yo, tenía un torniquete en la pierna. Nos tranquilizamos y bromeábamos sobre el pantalón que había que comprar y lo bonito que era...", manifestó. El resto de las vacaciones lo pasará en la cama, donde debe guardar reposo.