La actividad económica de Málaga capital crece un 3% en 2016

La economía de Málaga capital mantiene un comportamiento positivo por quinto año consecutivo, con un aumento de la actividad económica de un 3% en 2016, según las estimaciones del Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE). Así se pone de manifiesto en el Anuario 2016 Málaga, Economía y Sociedad, editado por la Fundación Ciedes y elaborado por Analistas Económicos de Andalucía, sociedad de estudios perteneciente al Grupo Unicaja Banco. La Fundación Unicaja y Unicaja Banco patrocinan dicho boletín, que alcanza su número 25 y que ha sido presentado este viernes.

La presentación ha contado con el vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Ciedes, Francisco Pomares; el responsable del Área de Actuaciones Socioculturales de la Fundación Unicaja, Rafael Muñoz Zayas; el director territorial de Unicaja Banco en Málaga, José Manuel Alba Torres; el consejero delegado de Analistas Económicos de Andalucía, Francisco García Navas, y la directora Gerente de la Fundación Ciedes, María del Carmen García Peña.

Todos han coincidido en destacar el buen comportamiento económico de la capital y su provincia en el pasado ejercicio. "Qué bien le ha sentado a Málaga el año 2016", ha señalado Pomares, quien ha apuntado que "la percepción es que 2017 va a superar al anterior". A esto, Navas ha añadido que "en lo que va de 2017 le sigue yendo bien".

El crecimiento de la actividad económica de la ciudad de Málaga llegó a una cifra muy similar al porcentaje del conjunto de Andalucía (2,9%) y fue algo inferior al aumento provincial, con un 3,9%. El repunte del empleo en la capital y el significativo impulso de la demanda y la actividad turística fueron la base fundamental del crecimiento económico de la ciudad, a lo que Navas ha añadido las exportaciones y la actividad empresarial.

Según el informe, que analiza los principales datos socioeconómicos de la capital y el espacio metropolitano en comparación con la provincia, Andalucía y España, el PIB per cápita provincial se situó en torno a los 19.000 euros; es decir, un 4,3% por encima de la media andaluza. El sector servicios representó el 76% del PIB provincial, destacando la aportación de las actividades inmobiliarias -15,6% del PIB de la provincia-, el comercio (11,3%) y la hostelería (10,4%).

En la capital malagueña en 2016 los afiliados a la Seguridad Social crecieron en un 3,8%, por encima de las medias provincial, regional y nacional, superando en casi un punto porcentual el registrado en 2015. El incremento del empleo vino acompañado de un descenso del número de parados en la capital malagueña, en un 6,7%, reduciéndose la tasa de paro en casi dos puntos porcentuales en 2016, situándose en el 27,5%

El paro registrado experimentó un descenso interanual del 7,4%. Por sectores, la disminución fue generalizada, con tasas que oscilaron entre la reducción del cinco por ciento del sector servicios y del 15,6% de la construcción.

No obstante, el consejero delegado de Analistas Económicos ha indicado que "lo que no sienta tan bien es la tasa de desempleo". "Nuestros lideres tienen que hacer algo con eso porque no va a juego con la ciudad y la provincia", ha apuntado.

Al respecto, la directora de Ciedes ha señalado que "es verdad que el empleo no es de las variables que está mejorando al mismo ritmo que otras", pero ha apuntado que, por ejemplo, "el personal ocupado en el sector turístico creció en torno al 6,1". Ambos han recordado que un tercio de las sociedades mercantiles andaluzas son de Málaga.

Los intervinientes han destacado el auge del turismo y la cultura y cómo Málaga se ha convertido en "referente nacional e internacional" con el aumento de museo y asistentes. Así, la capital consiguió en 2016 un nuevo récord en viajeros alojados: 1.177.352, lo que supone un 6,5% por encima de 2015. Pese a ello, la tasa fue levemente inferior a la registrada en España y Andalucía.

Esta trayectoria se sustentó en un incremento de viajeros extranjeros, que aumentaron un 14,6% respecto a 2015, alcanzando un peso del 56,6% sobre el total de turistas.

En relación con las pernoctaciones, éstas ascendieron hasta 2.376.487, un 5,8% más que en 2015, aunque por debajo del aumento andaluz (8%) y del nacional (7,2%). La demanda extranjera fue la que más creció, con un 13,2% más.

A lo largo de 2016, el aeropuerto malagueño volvió a batir "récords", contabilizando 16.672.776 pasajeros, lo que supone en torno al 70% del total regional y al 7,2% del nacional. En relación con 2015, el número de viajeros en Málaga aumentó un 15,7%, por encima de Andalucía y de España.

Sobre su procedencia, el 86,2% fueron pasajeros internacionales y el tráfico interior ascendió al 13,8% del total. Las compañías de bajo coste representaron el 29,3% de los viajeros transportados, unos 4,9 millones.

También aumentó el número de pasajeros en cruceros en un 6,1% respecto a 2015, con 444.176 cruceristas, situándose el puerto de Málaga entre los cinco españoles con mayor afluencia. En este sentido, Navas ha apuntado que en los cinco primeros meses de 2017 "han llegado 170.000 cruceristas, lo que supone un incremento interanual cuando a nivel nacional hay un retroceso".

El puerto aumentó también el número de pasajeros en general en un 6,2%, hasta los 722.838. De igual modo, se observó un incremento de las mercancías del 26,6%.

Por su parte, a lo largo del ejercicio 2016, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga incrementó sus participantes en un 5,7%, así como el número de eventos acogidos en un 4%.

La oferta museística en 2016 creció y también los visitantes. Respecto a éstos últimos, los que experimentaron el mayor aumento de visitas fueron el Castillo de Gibralfaro (22,7%) y la Catedral (22%), aunque la Alcazaba sigue siendo el espacio más visitado, con un total de 590.909 personas y un incremento del 16%.

De los espacios museísticos, el Museo Picasso Málaga (MPM), con un aumento del 14% -558.033 visitas en 2016-, se situó como el primero de la ciudad por número de visitantes, seguido del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) con 456.421; el Centre Pompidou (165.288) y la Casa Natal de Picasso (130.608).

En cuanto a la construcción, las viviendas visadas en 2016 en la capital por el Colegio de Arquitectos se elevaron a 878 -un 23,3% más que en 2015-. Además, se efectuaron 5.523 transacciones inmobiliarias -un 15,6% más-, lo que supone el 37,2% de las realizadas en el área metropolitana.

Se ha visto un incremento de los precios y del valor medio tasado de la vivienda libre. En Málaga alcanzaron los 1.340,4 euros por metro cuadrado -1.555,9 euros/metro cuadrado en la provincia-, lo que supone un crecimiento interanual del 3,7% -3,5% a nivel provincial-.

En el apartado de conocimiento, la facturación del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) se situó en 1.758 millones de euros, un ocho por ciento más con respecto a 2015. En cuanto a sostenibilidad, "un año más hemos crecido en zonas verdes por habitante", ha dicho la directora de la Fundación Ciedes, estando por encima de los dos millones de metros cuadrados.

El responsable del Área de Actuaciones Socioculturales de la Fundación Unicaja ha destacado que este informe "forma parte de una gran serie de iniciativas de la Fundación Unicaja"; mientras que el director territorial de Unicaja Banco en Málaga ha enmarcado la participación de la entidad en este anuario en "el compromiso de Unicaja con Málaga y la provincia".