El acuerdo con Maersk triplicará el número de contenedores en el puerto

El regreso de Maersk, la mayor naviera de contenedores del mundo, al puerto de Málaga le permitirá a la instalación malagueña casi triplicar su número actual de contenedores y elevar su actividad en este segmento, que se desplomó un 70% en 2014 cuando esa multinacional anunció que abandonaba la ciudad para ir a otros puertos. Fuentes de Noatum, la explotadora del muelle 9, indican que el acuerdo aún no está cerrado pero confirman que "llevamos años hablando con ellos y las grúas que estamos esperando aún no han salido". Otras fuentes señalan que el pacto con Maersk supondrá, como mínimo, la llegada de 150.000 Teus (contenedores) al año. Teniendo en cuenta que el puerto malagueño cerró el año pasado con 86.233 Teus, según la información oficial de Puertos del Estado, la suma de esos 150.000 Teus más implicaría llegar hasta los 236.000. Es la mayor cantidad desde 2014 -se tocó suelo en 2015 con 43.369 Teus- aunque aún se estaría lejos de los 476.997 que se alcanzaron en 2011 o los 336.265 de 2012. La operación no está definitivamente cerrada y todos los protagonistas prefieren ser cautos. Paulino Plata, presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, recordó que la negociación la lleva directamente Noatum al ser la explotadora del muelle de mercancías, aunque reconoció que el desembarco de Maersk "sería muy bueno para el puerto" y apuntó el "interés comercial" que despertaría, aunque confió en que se puedan tener más datos en las próximas semanas. Óscar Cosano, representante del Sindicato de Estiba, también se mostró precavido. "No tenemos constancia de que la naviera acabe aquí. Sabemos que van a venir tres grúas y seguramente tendrán un acuerdo con la compañía aunque estamos esperando a que la empresa nos lo confirme". El representante de los estibadores -un colectivo que agrupa a 105 empleados fijos y 90 eventuales en el puerto malagueño- apuntó en cualquier caso que la vuelta de Maersk sería "reabrir una línea con la naviera más importante del mundo, darle más vida al puerto y a los trabajadores, por lo que es un asunto importante".

Este diario adelantó ayer que Noatum ha concretado un acuerdo con la naviera Maersk durante un periodo de dos años que podría hacer extensible a un tercero para que el puerto malagueño reciba de forma regular a estas embarcaciones que transportan todo tipo de productos por distintas partes del mundo y que harían parada en Málaga, con las nuevas posibilidades que eso abre para empresas locales y del entorno. La intención es que se realicen en torno a 150 atraques al año, una media de uno cada dos días, y serán de barcos que en rutas internacionales descargarán contenedores llenos o vacíos para que otros se los lleven.

Hay tres grúas de portacontenedores listas en el puerto egipcio de Port Said para ser trasladadas a Málaga a bordo del buque de cargas especiales Bigroll Bering. Los grandes buques no tienen intención de venir a Málaga, pero sí lo harán barcos de mediano y pequeño tamaño que darán un nuevo impulso al tráfico de contenedores en este puerto.