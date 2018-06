Una ex jefa acusa al edil de Urbanismo de hacer el "paripé" con las sanciones

Lejos de desdecirse de la denuncia pública que ya hizo coincidiendo con su cese, Domingo volvió a apuntar a una supuesta connivencia por parte de los dos cargos municipales en el sentido de paralizar y de dejar "prescribir" numerosos expedientes por infracción urbanística abiertos en la urbanización Villas del Arenal, todos ellos incoados con ella al frente del departamento. "Intentaron que tomara un camino que entiendo no podía tomar porque a mi entender no es legal", sentenció en una entrevista en la Cadena Ser. El 24 de septiembre de 2014, justo el día de sus destitución, Domingo habló en concreto de que su salida forzada estaba relacionada con su negativa a "prevaricar" en este caso.

Declaraciones en las que precisaba que en las actuaciones en materia de disciplina cuando se ordena del restablecimiento de la legalidad alterada el trámite se culmina en el momento en que se legaliza o se demuele lo ejecutado, mientras que en el supuesto de los expedientes sancionadores "no vale con incoar el expediente sancionador; hay que incoarlo e imponer la sanción". "Hicieron el paripé de incoarlo pero se puede mirar si en alguno de aquellos expedientes sancionadores se llegó a imponer la sanción", apostilló.

"Más grave es tener plena conciencia de que existen infracciones en las que se ordena el restablecimiento de la legalidad, que no se prosiga el trámite, que se paralice, que no se impongan multas coercitivas ni que se llegue a la demolición o que se dejen prescribir; que se incoe un expediente sancionador y transcurra el plazo del año que exige la ley y que lo dejen pasar porque al año no se puede poner la sanción porque la acción ha prescrito", sentenció. E incidió en el nulo efecto electoral de ordenar demoliciones o poner multas coercitivas.

La contundencia de sus mensajes coinciden con el arranque de la comisión que va a investigar el papel municipal en materia de inspección y disciplina tras denunciarse la existencia de miles de expedientes incoados pero no resueltos. Hoy están llamados a participar los tres únicos inspectores con los que cuenta la Gerencia de Urbanismo, a los que los grupos políticos podrán interpelar por su función.

Sobre la labor municipal en esta materia, Domingo fue igualmente clara. "Si me pregunta si creo que se ha desmantelado el servicio de Inspección, digo que sin lugar a dudas", subrayó, recordando que en su tiempo al frente del área había más inspectores, más abogados y administrativos, entre otros.