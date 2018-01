La acusación particular achaca al ex marido de Lucía Garrido dos delitos

La acusación particular en el caso de la muerte de Lucía Garrido, mujer hallada sin vida en 2008 en la finca en la que residía en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, considera que el ex marido debe permanecer en la causa al achacarle dos delitos, malos tratos habituales y asesinato, en este caso como inductor. Mientras, la Fiscalía pide el sobreseimiento provisional de lo actuado respecto a él. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga ha acogido este viernes una comparecencia dentro del procedimiento de la Ley del Jurado en relación con esta causa, en la que las partes han planteado los hechos y las imputaciones de cara a la celebración de un juicio con un jurado popular.

Así, para la acusación particular, los hechos constituyen por el momento un delito de malos tratos habituales, que achaca al exmarido Manuel A.; y otro de asesinato, vinculando a la ex pareja como autor intelectual, junto a tres hombres más; y a un quinto como autor inmediato. La Fiscalía considera que los hechos constituyen los delitos de asesinato y de allanamiento de morada, así como de una falta de hurto, achacando estos a uno de los imputados en concepto de autor directo y a otro como autor intelectual de asesinato por inducción o cooperación necesaria, pidiendo el sobreseimiento de lo actuado respecto a los otros tres, entre ellos el ex marido.

El Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 acordó en octubre transformar la causa en un procedimiento ante el Tribunal del Jurado, "figurando como investigados" el exmarido de la fallecida y otras cuatro personas.