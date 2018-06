El acusado de matar a otro lo niega: "Estaba con resaca y una prostituta en la cama"

El hombre acusado de ser un sicario y haber asesinado a un hombre en 2015 en el contexto de un enfrentamiento entre organizaciones de carácter criminal que operaban a nivel internacional, y que ha supuesto varias muertes tanto en nuestro país como en el extranjero, negó ayer los hechos y argumentó que el día en que se produjeron estaba con resaca y con una prostituta en la cama.

El procesado, que se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable, negó haber matado a la víctima y aseguró a los miembros del Tribunal de Jurado que el día del crimen estaba con resaca y con una prostituta. Asimismo, relató que conocía a la víctima del gimnasio donde practicaban boxeo, pero que no eran grandes amigos y que no tenía ningún problema con él. Toda la mañana hubo fuertes medidas de seguridad en las dependencias judiciales y el procesado estuvo custodiado durante toda su comparecencia por cuatro agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, además de policías de paisano. El presunto sicario, de nacionalidad irlandesa, afirmó que no residía en España y que se dedicaba a viajar por diferentes países contratando mesas en club y cruceros, una actividad en la que siempre cobraba en metálico y nunca declaró el dinero que ganaba. Así, explicó que dos días antes del crimen, regresó a España para asistir a una boda, y que el día de los hechos en la cama con resaca y con una prostituta. El abogado defensor pidió la libre absolución de su cliente y lamentado que el fiscal haya pedido prisión permanente revisable ya que, a su entender, lo que está solicitando es "prisión perpetua de manera edulcorada".