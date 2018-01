Cuando el adjetivo 'fácil' denigra a la mujer

Cada segundo la cuenta abierta en Change.org subía. Desde Argentina, desde México, Perú, Chile, Estados Unidos y, sobre todo, desde España llegaban los respaldos a la petición iniciada por la periodista Mariola Ruiz y la trabajadora social Marina Santos Maestre, ambas graduadas por la Universidad de Málaga. Más de 2.234 adhesiones y subiendo para pedir la retirada de la quinta acepción de la palabra fácil del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. "Adjetivo. Dicho especialmente de una mujer. Que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales", dice el texto de la Academia. La suya no fue la única. Tras la alerta difundida por las redes sociales fueron más de media docena las recogidas de firmas creadas en distintos puntos del país para solicitar la abolición.

"Entre otras, la definición que la RAE hace de fácil es machista, misógina y perpetúa el estereotipo, consideramos obligatorio hacer desaparecer esta definición, ya que resulta grave e insultante, empecemos a utilizar un lenguaje no sexista e igualitario, con ello construiremos un mundo mucho mejor y más sano", explicaban las compañeras en la petición. "Vi en las redes sociales que se estaba difundiendo esta acepción de fácil y me puse en contacto con Marina que inició de inmediato la campaña", relata la periodista Mariola Ruiz. "La gente está enfadada con razón, es verdad que el diccionario recoge vocablos y expresiones que utiliza la población pero por lo menos que se incluya el término ofensivo para que quien lo lea vea que se utiliza de forma peyorativa", agrega Ruiz, además de apuntar que es una cuestión "totalmente sexista ya que solo se refiere a las mujeres".

Marina Santos Maestre, que está terminando el máster Igualdad y Género de la UMA, apunta que le sorprendió tristemente esta entrada en el diccionario. "Pensé en que teníamos que hacer algo de forma inmediata, para mí lo fuerte es que se categoriza como un adjetivo, sin advertir su sentido peyorativo. Si normalizamos este tipo de conceptos se van a seguir utilizando por las nuevas generaciones, se perpetúa ese estereotipo de mujer fácil", considera la trabajadora social. Muy activa en el movimiento feminista, Santos Maestre apeló a sus contactos de mayor influencia para mover la petición y solicitar una respuesta lo más masiva posible.

"El lenguaje es fundamental y hay que hacer un uso responsable de él", considera la firmante de la petición. Y añade: "no me parece que se pueda poner como ejemplo de la palabra fácil a una mujer que tome sus propias decisiones en el ámbito de las relaciones sexuales, supone seguir perpetuando los mismo roles de género, cosificándonos y oprimiéndonos con adjetivos como éste en un diccionario que está al alcance de cualquier persona, un niño, por ejemplo, al que no se le explica el contexto". La RAE dice que por ahora no contempla cambiar esa definición pero sí revisarla.