Un error de la adjudicataria obliga a licitar de nuevo la compra de chalecos para la Policía Local

El Ayuntamiento de Málaga tiene que volver a sacar a concurso en las próximas fechas la compra de 190 chalecos antibalas para su distribución entre los agentes de la Policía Local. El concurso impulsado por el Consistorio el pasado 10 de agosto, a pesar de que contaba ya con la propuesta de adjudicación a una firma proveedora, se ha ido al traste después de que la empresa no presentase la documentación complementaria requerida por la mesa de contratación en el plazo establecido. Así lo explicó a este periódico el concejal de Seguridad, Mario Cortés, quien precisó que la mercantil seleccionada se excedió más allá de los diez de plazo otorgados, lo que concluyó con la declaración del concurso como desierto. El edil del PP aclaró que se activará de manera inmediata un nuevo concurso para la adquisición del material, con una partida de 155.000 euros. Sobre la suma, dijo que no se ve afectada por el retraso en la aprobación del presupuesto de 2018, dado que está consignada en las cuentas del año pasado. Este paquete permitirá cubrir buena parte de los agentes que aún carece de los mismos. No obstante, Cortés informó de que la intención es, para mediados de año, impulsar otra licitación por unos 70.000 euros para comprar los que restan para dar respuesta a los agentes que van de paisano y a los que se incorporan nuevos a la plantilla.

La compra de chalecos está generando no pocos problemas al Ayuntamiento. Muestra de ello es que la remesa anterior, de 213 unidades, tuvo que ser devuelta toda vez que no superaron la prueba de balística, mediante la que confirmar la seguridad de los mismos. A este problema se suma otro anterior, cuando otra tanda de 135 equipos también tuvo que ser devuelta después de que la palabra Policía fuese impresa de manera incorrecta.