Las administraciones ofertan más de 15.000 plazas de funcionario

Estudiar el temario de oposiciones con un fin y un espacio temporal concreto vuelve a estar a la orden del día. La Administración central, regional y local han ofertado más de 15.000 plazas de funcionario, siendo la mayoría de ellas para policía nacional, fuerzas armadas, Correos, el Servicio Andaluz de Salud o educación, aunque también hay un número considerable para administrativos, justicia, bomberos o policía local, entre otros. A eso hay que añadirle 1.734 plazas de Guardia Civil o 538 de ayudante de Instituciones Penitenciarias cuyos procesos de selección ya han finalizado. Eso ha despertado el ánimo de miles de malagueños que, trabajando o en el desempleo, están estudiando por su cuenta o se han apuntado a las numerosas academias especializadas existentes en la provincia para lograr el sueño de ser funcionario, de tener un empleo estable para el resto de su vida.

Los últimos años han sido especialmente duros. Con la crisis económica y los planes de ajuste marcados por Europa, las administraciones han reducido ampliamente sus plantillas para ahorrar costes mediante la fórmula de no reponer apenas a los que se iban por jubilación, fallecimiento, inhabilitación o renuncia. Entre 2010 y 2014 la exigencia fue reponer solo el 10% de los empleados que se perdían por los motivos anteriormente citados y, además, no en todos los sectores sino solo en aquellos colectivos que se consideran prioritarios como son la educación, la sanidad, las fuerzas de seguridad, los bomberos, la justicia o las instituciones penitenciarias. Dicho de otro modo, durante cuatro años solo se ha cubierto una de cada diez bajas en estos segmentos y en el resto, los considerados no prioritarios, nada. Huelga recordar los problemas que se han dado en todos estos servicios durante la crisis, e incluso ahora, por la falta de plantilla, que han sido especialmente visibles en la sanidad.

Entre 2010 y 2014 solo se repuso el 10% de las jubilaciones en colectivos prioritarios y hoy el 100%

En 2015, con la recuperación económica en una fase incipiente, la ley de Presupuestos Generales del Estado decidió abrir algo la mano y permitió lanzar una oferta pública de empleo para cubrir el 50% de las plazas de reposición solo de los colectivos prioritarios. El año pasado, con un mayor crecimiento económico y tras arrastrar cinco años de pérdida continua de empleo público, el Gobierno aprobó aumentar el gasto, con una tasa de reposición del 100% en los colectivos prioritarios y, por primera vez desde 2010, del 50% para el resto de trabajos. Eso ha provocado que a día de hoy haya exámenes o se esté pendiente de convocatoria para 2.740 plazas de policía nacional, 1.500 de las Fuerzas Armadas, 2.345 para Correos, 2.555 del Servicio Andaluz de Salud, ó 2.300 para educación.

En el ámbito local, el Ayuntamiento de Málaga o la Diputación también han reabierto sus ofertas públicas. El consistorio con 88 plazas de conserjes, policía local o técnicos, y la Diputación con 77 para administrativos o bomberos. Los ayuntamientos de Benalmádena, Marbella o Benahavís también han convocado plazas de policía local o bombero.

"Se ha destruido medio millón de empleos públicos en España durante estos años y se han cortado contratos laborales y de interinos, por lo que esperamos que, si bien ahora todo lo que sale es solo para reposición, pueda haber sectores en los que incluso se saquen plazas nuevas", explica Jesús Ayala, uno de los tres propietarios de una academia con su mismo nombre ubicada en la capital. No obstante, para que pueda haber plazas nuevas o para que se reponga el 100% de la de colectivos no prioritarios es necesario que se apruebe la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y hay una dura batalla política en estos momentos en las Cortes.

En cualquier caso, la previsión es que el empleo público se vaya recuperando en los próximos años y, según indica Ayala, "es verdad que estamos notando un aumento de alumnos porque, si se consigue la plaza de funcionario, es un trabajo para toda la vida y los derechos son efectivos". En su academia hay, de media, 700 estudiantes y, según este experto, la clave para poder obtener una plaza entre tanta competencia es, lógicamente, estudiar mucho. "La dedicación necesaria depende del número de plazas que se convoquen. Si son más de 1.000 lo normal es estar un año estudiando fuerte a diario y un segundo año algo más relajado", expone. Estudiar no garantiza una plaza, aunque es obvio que nunca se consigue si no se intenta. Miles de malagueños están volviendo a hincar los codos porque hay, por ahora, más de 15.000 plazas esperando, sin contar con las que ofrecen el resto de ayuntamientos y otras corporaciones locales de Andalucía o España.