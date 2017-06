Un agente dice que el acusado de matar a un niño confesó que lo hizo por "odio a la madre"

El agente de la Guardia Civil que llevó la instrucción del caso de la muerte del niño de 3 años, ahogado en una balsa en los Montes de Málaga, aseguró que el acusado, entonces pareja de la madre del pequeño, no mostró arrepentimiento en su declaración, en la que casi al final y de forma "espontánea" dijo que no sacó del agua al menor por "odio a la madre", al estar cabreado con ella. Varios agentes que participaron en la investigación del caso declararon ayer en el juicio con jurado que se sigue contra el acusado de asesinar al pequeño, arrojándole, supuestamente, a la balsa, sin prestarle ayuda para salir. Las acusaciones solicitan 20 años de prisión, mientras que la defensa considera que fue un accidente, y el niño se cayó.

El agente instructor indicó que el acusado estaba "perfectamente" cuando prestó declaración, "muy tranquilo y pensando bien lo que decía", al tiempo que apuntó que mostraba "resentimiento hacia la madre", ya que se alteraba sólo cuando hablaba de ella, con la que, según dijo en su declaración en la Guardia Civil, había discutido por la mañana "por celos".

El agente consideró que el acusado lo había "premeditado" todo, porque cuando dijo la primera vez que iba a un centro comercial, dónde después señaló que había perdido al niño, aún no estaba allí, sino subiendo a los Montes, donde está la balsa; un lugar al que, ha dicho el investigador, es "difícil llegar".

Asimismo, señaló que por los repetidores de teléfono se constató que el acusado no llamó a su madre cuando ocurrieron los hechos sino después, ya de camino al centro comercial. Otros dos agentes que se encargaron de la inspección ocular y de recuperar el cadáver han asegurado que el pequeño estaba casi en el borde de la balsa y que era "muy fácil rescatarlo", ya que eran aguas estancas. "Cualquier persona lo podía haber sacado", manifestaron, apuntando que desde fuera se veía que la profundidad de la balsa era "considerable". Los forenses han señalado que el pequeño tenía señales en los dedos que se habrían producido al rozar la pared.

En la sesión de ayer también declararomn los padres del menor. La madre manifestó que el día de los hechos el acusado le "insistió" en llevarlo a un parque de bolas en un centro comercial y, aunque ella se ofreció a ir también, "me dijo que no". "No tengo odio, me gustaría matarlo", dijo al comienzo de su declaración, que realizó entre sollozos, cuando le preguntaron qué relación le une actualmente al acusado.

Además, indicó que el acusado, que es "infantil", nadaba normalmente" y que al principio le mintió ya que le dijo que era bombero. Por su parte, el padre ha asegurado que el niño era "tranquilo, obediente y muy bueno" y "nunca" se hubiera acercado solo a la balsa, porque "tenía pánico" al agua.

Otros dos agentes declararon que el acusado, con sus cambios de versión sobre dónde estaba el niño, "nos estuvo mareando dos horas en el centro comercial -donde dijo que lo había perdido- y luego nos cambia por la presión del momento la versión y nos lleva a recorrer el paseo marítimo"; estando "en todo momento muy relajado, mostrando un poco de nerviosismo, a mi parecer una pantomima". "Lo tenía todo organizado en su cabeza", ha señalado uno de ellos. Estos dos guardias civiles reiteraron que el acusado fue cambiando de versión conforme las anteriores se iban desmontando por los agentes.