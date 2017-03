Las agresiones a médicos repuntan y se triplican en el último año

Después de varios años de sucesivas caídas en el número de agresiones a médicos, en 2016 se ha registrado un repunte preocupante. Los ataques verbales y físicos a facultativos se han triplicado al pasar de siete en 2015 a 25 en el ejercicio anterior. Y otro dato a tener en cuenta: todos se produjeron en la sanidad pública. Con estas cifras, la provincia se sitúa como la segunda de Andalucía en agresiones.

El balance ha sido facilitado este lunes por el Colegio de Médicos en vísperas del Día Nacional contra las Agresiones a Sanitarios. Su presidente, Juan José Sánchez Luque, ha calificado de "preocupante" el incremento y aunque ha aclarado que no es achacable a una sola causa, ha apuntado que "probablemente sea por la politización de la sanidad".

Según el informe que ha presentado la entidad colegial, las razones de los ataques –verbales o físicos– fueron el tiempo en ser atendido, que el facultativo no recetara lo propuesto por el paciente o que emitiera informes no acordes con sus exigencias. "Los que somos la cara visible [entre los que ha incluido no sólo a los médicos sino a todos los trabajadores de los centros sanitarios] pagamos los platos rotos de los defectos y las tardanzas del sistema sanitario", ha dicho Sánchez Luque.

El responsable de la asesoría jurídica del Colegio, José Enrique Peña, ha añadido en ese sentido que "cuando alguien espera cinco horas en Urgencias y los médicos están desbordados, no van a Rajoy; la pagan con ellos".

Desde 41 en 2008, las agresiones fueron bajando hasta siete en 2015. Entre otras razones este descenso fue producto de un endurecimiento del Código Penal que tipificó estos ataques como un delito de atentado, con penas privativas de libertad y órdenes de alejamiento, lo que obligaba al agresor –y a veces también a su familia– a cambiar de centro de salud. Pero esa tendencia descendente se quebró en 2016 al triplicarse con creces las agresiones a facultativos.

Incluso, desde el Colegio se insiste en que estas cifras apenas son "la punta del iceberg", ya que muchos insultos y amenazas no se denuncian. La mayoría de las agresiones se producen en el ámbito de atención primaria, es decir que los agresores las cometen contra sus médicos de familia. De los 25 agredidos en 2016, 18 fueron hombres y siete, mujeres. Las víctimas suelen estar entre los 46 y los 55 años.

El director de la asesoría médico laboral del Colegio, José Miguel Pena Andreu, ha dado cuentas de un estudio que recoge que casi la mitad de los facultativos cree que hay violencia en el ámbito sanitario, que un tercio ha sufrido incidentes de este tipo y que dos de cada tres consideran que es una situación sostenida.

Desde el Sindicato Médico se ha reprochado la falta de apoyo de la Administración sanitaria tras un ataque verbal o físico. "A la hora de denunciar una agresión, la víctima no se encuentra protegida. Por eso se ha perdido la confianza. Todo recae sobre el agredido; la empresa no hace nada", ha afirmado el presidente de la organización sindical, Antonio Martín.