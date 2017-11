Los agricultores quieren saber cuándo empezarán los recortes

Los agricultores ya conocen oficialmente que las medidas de ahorro de agua que la Junta de Andalucía llevará a cabo como consecuencia del problemático estado de los pantanos malague-ños, sobre todo, de los que abastecen a las comarca del Guadalhorce -Conde de Guadalhorce, Guadalhorce, Guadalteba, Limonero, Casasola y Pilones- y a la de la Axarquía. Estando éste primer sistema hídirco al 34,59% y el de La Viñuela al 23,2%.

Son conscientes que sólo tendrán un 40% para el riego de sus plantaciones pero todavía no saben a partir de cuándo y cómo se llevarán a cabo las restricciones. Si bien la Junta de Andalucía les comunicó ayer que el decreto de sequía no entrará en funcionamiento al menos hasta el próximo mes de enero, desconocen si también esa es la fecha marcada para disminuir la cuota que tienen establecida para las cosechas.

Los regantes no ven garantías hídricas con los pozos y el agua regenerada

Ayer la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) advertía que un prolongado corte en el suministro podría ocasionar serias consecuencias sobre todo a los subtropicales. "Un recorte de un 60% es muchísimo. Somos conscientes de que hay poca agua y dada estas medidas de urgencias, tendrán que ser la Junta Central de Usuarios la que decida cómo administrar ese recurso tan escaso que tenemos" comentó el presidente de Asaja, Baldomero Bellido, quien como la Asociación Española de Frutas Tropicales y las comunidades de regantes criticaron que tuvieran que aprobar las medidas en bloque, y no de forma separada como habían esperado.

El presidente de la Comisión redactora de los Estatutos y Ordenanzas de la Junta Central de Usuarios, Alejandro Clavero mostró su preocupación por el futuro reparto de ese 40% de agua que tendrán los agricultores axárquico."La semana que viene tendremos una reunión con los técnicos para ver cómo vamos a distribuir el agua porque el problema es que si se cierra la llave que se encuentra junto al pantano de La Viñuela, a los de la zona de arriba no les llegará agua, y la tendrán toda las de abajo. Por tanto, los técnicos tienen que buscar la fórmula", comentó Clavero quien criticó que desde Medio Ambiente "nos metan prisa porque constituyamos finalmente la Junta Central de Usuarios cuando ellos no han hecho sus deberes en años. Lo que están tratando es de quitarse el proble-ma y culparnos a nosotros". La Asamblea constitutyente de este órgano que reúne a todas las comunidades de regantes de la Axarquía se inició en septiembre pero todavía no ha concluido.

Los agricultores mostraron ayer su malestar por la medida anunciada por la administración autonómica ya que consideran que tampoco se dan garantías para que la cuota de agua que pier-den del pantano sea suministrada a través de pozos o con agua regenerada. "Para que el terciario de las depuradoras funcionan todavía quedan obras e inversiones y la de los pozos no será suficiente ni tampoco se han terminado", recordó Clavero quien también consideró que "habría que evitar las pérdidas que se producen en las tuberías de abastecimiento para el consumo humano".