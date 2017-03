El ex alcalde de Casares niega que recibiera sobornos en el caso Majestic

El ex alcalde de Casares Juan Sánchez negó ayer que recibiera dinero de los impulsores de la promoción Majestic a cambio de darles un trato de favor para desarrollar esta operación urbanística en el municipio. De hecho, incidió en que no se les favoreció y en que él no influyó en la tramitación llevada a cabo, aunque en muchos momentos dijo no saber o no recordar detalles por los que fue preguntado. Sánchez declaró en el juicio que se sigue en la Sección Novena de la Audiencia de Málaga por el denominado caso Majestic contra él y otras ocho personas, entre ellas tres ex ediles y el responsable de la sociedad que llevó a cabo la promoción y, según el fiscal, uno de los representantes en España de una organización internacional supuestamente dedicada al blanqueo de capitales, de origen ruso.

La Fiscalía Anticorrupción en Málaga sostiene que los responsables de Majestic abonaron al ex regidor entre 2004 y 2005 "diversas cantidades de dinero, nunca inferiores a 286.200 euros", con el fin de "obtener un trato preferente por parte en todas las actuaciones urbanísticas que proyectaron", así como conseguir "notables beneficios económicos".

"No, no he cobrado, ya está bien", aseguró el ex regidor a preguntas de su defensa, apuntando que no intervino en la negociación de los convenios o modificaciones urbanísticas aprobadas, ya que indicó que en estos trámites "si no había informes favorables, no iban a pleno". Tampoco influyó ni intentó hacerlo, manifestó, en el sentido de los informes "que hacían los técnicos conforme a la legalidad y la normativa vigente".

También negó que diera órdenes para que no se cobraran en un mismo momento los aprovechamientos urbanísticos de la operación, aunque sí ha admitido que tras hablar el promotor con él, le dijo al secretario que le diera una copia de la licencia de obra, "que ya estaba concedida", aunque estaba pendiente de pago "para que las cosas siguieran marchando en el pueblo". "Lo hice con la mejor voluntad", señaló. Asimismo, insistió en que el trato ha sido "igual que a todo el mundo, otra cosa es que a todo el mundo no se le puede decir que sí y cuando le dices que no se convierte en enemigo", aunque en algún momento de su declaración ha llegado a decir que el trato pudo ser "en sentido negativo". No obstante, dijo no saber o no recordar detalles de la tramitación por los que ha sido cuestionado por el fiscal. "Lamento no poder dar más explicaciones", respondió.

Según señala el ministerio público en sus conclusiones iniciales, para dar apariencia legal a los fondos supuestamente recibidos por el trato de favor, el exalcalde y su mujer -también acusada- presuntamente se valieron de sociedades, además de que compraron boletos de lotería premiados a uno de los procesados, así como dos locales comerciales. Asimismo, recibieron ingresos en efectivo "no justificados" a nombre de empresas.

El también ex presidente de la Mancomunidad de Municipios Occidental intentó explicar esos incrementos patrimoniales: indicó que los boletos premiados los encontró su mujer en un bolsillo de una chaqueta, suponiendo que sería después del sorteo.