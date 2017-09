El alcalde reclama el Convento de la Trinidad a la Junta de Andalucía

En su comparecencia del pasado miércoles en la Comisión de Cultura del Parlamento Andaluz, el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, anunció, como respuesta a la pregunta del portavoz del PP Antonio Garrido sobre el particular, la puesta en marcha de una "mesa técnica" que contaría con miembros del sector cultural de Málaga, la Universidad y colectivos vecinales y ciudadanos con el fin de "dotar de contenido" al Convento de la Trinidad. En su propuesta, el consejero vino a admitir dos cuestiones: por una parte, desde que el Ministerio de Cultura optara por desechar la opción del inmueble como sede de la Biblioteca Provincial de Málaga a favor del Colegio de San Agustín (aunque, de momento, sin correlato presupuestario), la Junta no sabe qué hacer con el antiguo convento; y, por otra, tampoco dispone de mucho dinero para invertir en el BIC ("las limitaciones presupuestarias siguen existiendo", afirmó). Ante tales premisas, era cuestión de tiempo que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, entrara en juego. Y de hecho lo hizo ayer mismo, revelando el contenido de una carta enviada el pasado 25 de agosto a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la que le reclama la transferencia del Convento de la Trinidad al Ayuntamiento "para que vayamos impulsando las mejores soluciones para su futuro".

En su carta, el alcalde propone el modus operandi al completo: "Esta transferencia o entrega al Ayuntamiento podría enmarcarse en un convenio, en virtud del cual el Ayuntamiento aceptara recibir los más de cuarenta kilómetros de autovías y carreteras autonómicas que vuestra Administración quiere traspasar al Ayuntamiento y que hasta ahora hemos ido demorando su recepción [sic] en base a recibir a cambio algún bien patrimonial vuestro". Y añade: "De la misma forma que la recepción o aceptación de las autovías y carreteras del Estado, que recibimos en 2013, estuvieron vinculadas, en cierta medida, a la entrega por parte de Fomento del Campamento Benítez". Eso sí, la cesión del Convento de la Trinidad no sería suficiente, según la propuesta del alcalde, para que el Ayuntamiento se hiciera cargo de estas carreteras; por eso De la Torre incluye también en la operación "la parcela situada enfrente de la Comisaría actual de Policía Nacional en la plaza Manuel Azaña", parcela "que debiera haber sido ya transferida al Ayuntamiento desde hace ya muchos años". El alcalde recuerda a Susana Díaz que la Junta está comprometida "por ley" a ceder esta superficie.

Cabe recordar que De la Torre siguió apostando por el emplazamiento del Museo Arqueológico en el Convento de la Trinidad mucho después de que el Gobierno de España y la Junta de Andalucía acordaran la rehabilitación del Palacio de la Aduana como futura sede del Museo de Málaga, en el que habrían de quedar integrados tanto el Museo de Bellas Artes como el citado Museo Arqueológico, a modo de colecciones del mismo centro. También el alcalde reclamó en su momento a Susana Díaz la cesión de la gestión del Museo de Málaga una vez que el Gobierno de España concluyera la rehabilitación de la Aduana, una cuestión en la que vuelve a insistir ahora en su carta: "No quiero terminar estas líneas, querida Presidenta, sin volver a ofreceros la gestión por parte del Ayuntamiento del Museo de la Aduana, para evitar situaciones como la del cierre de las tardes de este verano y dar, además, mayor impulso a las exposiciones temporales y demás elementos atractivos de dicho museo". Ya en su momento la Junta de Andalucía advirtió de que la cesión de la gestión al Consistorio era legalmente imposible, y así lo admite de hecho Francisco de la Torre, quien sin embargo añade: "Si por alguna razón legal eso no fuera posible -y no se me alcanza ninguna razón para ello- os ofrezco firmar un convenio de colaboración para el mejor impulso del Museo de la Aduana".

Fuentes de la Consejería de Cultura consultadas ayer por este periódico remitieron a la respuesta parlamentaria pronunciada el miércoles por Miguel Ángel Vázquez y recordaron que el portavoz andaluz del PP Antonio Garrido "valoró muy positivamente la respuesta e incluso se interesó en formar parte de la mesa técnica anunciada para el Convento de la Trinidad en representación de su partido". "Parece que hay distintos criterios en torno al inmueble en el PP; lo primero que deberían hacer sus portavoces es ponerse de acuerdo antes de hacer sus reclamaciones", añadieron. Mientras tanto, el Convento de la Trinidad, con sus cinco siglos de su historia, continúa sumido en el abandono, sometido al expolio, sin protección y, ahora, sin ideas una vez que los sucesivos proyectos puestos sobre la mesa en los últimos años se han ido esfumando sin más.