El alcalde cree que Fomento "no debiera insistir en hacer el Metro en superficie"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, volvió ayer a pronunciarse sobre el tramo del Metro al Hospital Civil después de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobara el pasado martes el trámite de adecuación urbanística que permitirá abordar la ejecución del citado proyecto de prolongación de la línea 2. El regidor consideró que la Consejería de Fomento "no debiera insistir en hacer el Metro en superficie por el rechazo de la ciudadanía". Tras ser cuestionado por la aprobación de dicho trámite, recordó de nuevo que en 2013 la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "dijo que no se haría con la oposición de los vecinos y estos han dicho o Metro bajo tierra o no hacerlo hasta que haya recursos".

A su juicio, prolongar en superficie el ferrocarril urbano hasta el Civil "crea un problema enorme al transporte público que hay ahora". Es más, recalcó que es "contradictorio hacer una obra de 40 millones de euros para fastidiar a líneas que hacen un gran papel y que la gente defiende", ha dicho respecto a los autobuses de la EMT. "El distrito no está de acuerdo", apostilló, al tiempo que conminó a la Junta a que se centre en que la obra que está parada, el tramo precedente a esta prolongación, el Renfe-Guadalmedina, "se ponga en marcha cuanto antes". "Lleva años parada y hay que contratarla y desarrollarla cuanto antes, y ponerla en marcha", reiteró. Sobre qué hará el Consistorio tras la aprobación de la adecuación urbanística, De la Torre apuntó que cuando tengan el documento del Gobierno andaluz "veremos qué hacer" técnica y jurídicamente.