El alcalde exige que el Metro acabe en Atarazanas "sin más inventos"

El enredo del Metro al Hospital Civil suma y sigue. Mientras la Junta de Andalucía enseñaba el pasado 7 de enero las uñas advirtiendo que si el Ayuntamiento no cede y permite que se ejecute la obra acudirá a los tribunales, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, apelaba ayer al "espíritu original". La idea inicial pasaba porque las líneas 1 y 2 desde la Carretera de Cádiz y la zona de Teatinos confluyeran formando una Y al acercarse al centro, desde donde debía seguir hasta La Malagueta. Descartada hace años la opción de que el suburbano atraviese de oeste a este el centro histórico, Francisco de la Torre defendía ayer que el trazado concluya en Atarazanas sin "más inventos". La Junta ideó la opción de llevar el Metro hasta el Hospital Civil para compensar a la empresa concesionaria por la supresión del trazado entre el centro y La Malagueta. Sin embargo ahí tocó con la negativa granítica del Ayuntamiento.

La Consejería de Fomento promueve ahora una declaración de interés metropolitano para tratar de vadear el rechazo municipal. De la Torre admitió en la Cope que el documento de la Junta para que se pronuncie el Ayuntamiento ya ha llegado, pero ya avanzó que, en su opinión, ese ramal "no entra dentro del interés metropolitano". El alcalde advirtió que las obras en este tramo "no se deben hacer" "sin conformidad municipal". Por si acaso a alguien le quedaban dudas subrayó que esa conformidad ni la hay ni la ha habido, aunque evitó decir si está dispuesto a no dar la autorización para que comiencen los trabajos en este tramo: "Ya iremos opinando cuando se nos pida", apuntó enigmático.

Recordó que el compromiso suscrito en 2003 pasaba por promover un proyecto con el consenso del municipio, que no afectara a las líneas de autobuses públicos de la EMT. Partiendo, por tanto, del "espíritu original" propuso ayer a la Junta que busque otra fórmula para compensar la supresión de la línea hasta La Malagueta que no sea un ramal hasta el Hospital Civil y la zona del Camino de Suárez. Esa es la posición municipal y el alcalde no dio visos ayer de moverse ni un ápice, a pesar de que trató de suavizar el aviso a la Consejería de Fomento afirmando que siempre tendrá "la mano tendida para buscar soluciones".

En opinión de Francisco de la Torre es muchísimo más urgente que la Administración regional se ocupe de desbloquear las obras en el trazado que discurre entre El Perchel y el río Guadalmedina que llevan paradas varios meses. Discrepancias por sobrecostes en la obra provocaron que la Junta de Andalucía recuperara la adjudicación que había concedido a la constructora Ortiz y reiniciara el procedimiento para volver a sacar a concurso los trabajos. Todos estos trámites todavía están en curso hasta el punto de que han dado al traste con el último calendario que se había barajado.

De entrada ya se da por hecho que el suburbano no estará operativo en el centro en el verano de 2018 como se esperaba, porque las obras pendientes, valoradas en 22 millones de euros, ni siquiera han salido a concurso y difícilmente podrán volver a adjudicarse antes de junio de este año. Francisco de la Torre puso ayer de relieve su "preocupación" por un parón que "afecta mucho a la ciudad. Las obras afean mucho la imagen de una zona que lleva mucho tiempo sufriendo las obras". Recordó además que el impacto de los trabajos inacabados tiene "costes para las arcas públicas".