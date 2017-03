El alcalde afirma que la decisión sobre el futuro de Limasa se adoptará este año

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que la decisión sobre el futuro de la empresa de limpieza, Limasa, se adoptará este mismo año "y cuanto antes", afirmando que están a la espera de un estudio, que pidió que se encargara a consultoras, sobre qué modelo sería mejor, si municipalización o privatización de la misma.

Así, ha rechazado que esta decisión vaya a posponerse incluso hasta el próximo mandato, asegurando que ya solicitó al equipo del Área de Medio Ambiente y al Gabinete de Alcaldía el encargo de informes a empresas consultoras sobre distintas cuestiones numéricas, las perspectivas de coste de un modelo y otro, la seguridad jurídica de todo el proceso "y estamos pendientes de tener todo eso".

Además de, una vez con dicha documentación, "tener el máximo consenso interno en nuestro grupo y también con el resto de grupos, buscando siempre lo mejor para la ciudad". Igualmente se ha referido a que hay que garantizar también "un sistema de estímulo para los trabajadores que mejore la realidad de imagen y la productividad y nos permita un costo contenido y la colaboración ciudadana, que es muy importante".

También ha sido cuestionado el regidor por las críticas de Ciudadanos sobre las compensaciones económicas, asegurando De la Torre que "hay que ir a la raíz", añadiendo que este asunto surgió "en el acuerdo societario que permitía que aun teniendo minoría el Ayuntamiento tenía el control y había que garantizar que hubiera un uno por ciento de beneficios para cada uno de los socios, que son la parte privada, con el 51 por ciento; y la pública, con el 49 por ciento".

Ha recordado que las cuentas de la empresa mixta de limpieza "están ahí, a disposición de todos", añadiendo que igual sucederá con las correspondientes a 2016 cuando vayan al próximo consejo de administración. "Veánse las cuentas, estúdiense", ha dicho, añadiendo que la comisión de investigación de Limasa "ha podido profundizar sobradamente" en esta cuestión.

Así, el alcalde ha explicado que el pago del Consistorio a Limasa va subiendo "con el índice de costo de vida; se trataba de que la empresa no entrara en resultados negativos sucesivos que hubieran llevado a la quiebra sino que tuviera la posibilidad de ser sólida, solvente, garantizando un porcentaje de beneficios inferior al que tenía cuando no mandaba el Ayuntamiento".

Por otro lado, De la Torre ha sido cuestionado por el retraso en las obras del tramo El Perchel-Guadalmedina, mostrándose sorprendido de la "lentitud de la Junta de Andalucía". Así, ha indicado que los trabajos llevan parados "tres años y sorprende porque cada retraso es dinero que le cuesta, que nos cuesta a todos los malagueños".

Ese tramo es "vital" para poder "sacar partido" de las obras que se están acometiendo en estos momentos en el entorno de la Alameda Principal y avenida de Andalucía. Es más, ha manifestado que si ahorraran un año de costo, "cada año está en más de 60 millones, podrían continuar las obras que se quedan al arranque de la Alameda y llegar hasta la plaza de la Marina".

"Sería muy importante para el éxito del transporte público", ha apostillado el regidor, quien ha reiterado su preocupación porque aún no haya fecha para continuar los trabajos en ese tramo.

En este punto, ha esperado "un compromiso a altísimo nivel para resolver ese tema que perjudica económicamente a ellos y a la ciudad, que está empantanada, afectada desde el punto de vista estético". A juicio de De la Torre, se trata de un problema que afecta a la capital "por la ineficacia, la inoperancia de la Junta en ese tramo".

Por otro lado, sobre el ofrecimiento de la Junta de Andalucía a mediar en el conflicto con los bomberos de Málaga, el alcalde lo ha agradecido y ha asegurado que en este asunto "proceden las reuniones técnicas y que se avance en ese camino".

"No sé si a nivel regional tiene que hacer algo, agradezco la disposición pero para dialogar por nuestra parte no hay ningún problema", ha sostenido, insistiendo en que "no se puede poner en cuestión el convenio firmado por una mayoría de responsables sindicales y que una minoría muestra su desacuerdo con una huelga".