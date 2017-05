"El alcalde no está a la altura que el momento histórico de la ciudad le exige"

-la última vez que usted y yo nos vimos las caras, en una entrevista como ésta, fue en febrero de 2016. No es que hayan cambiado mucho las cosas desde ese momento. De hecho, podría repetir casi las preguntas que le hice...

-En parte desde el punto de vista de ejecución de la obra no ha habido novedades, pero sí decisiones político-administrativas que han ido avanzando. Por ejemplo la declaración de interés metropolitano era un paso para colocar al Ayuntamiento ante la responsabilidad de que decida cumplir lo pactado o no. En el tramo intermedio, Renfe-Guadalmedina, era un proceso largo y tedioso y ya tenemos resuelto el asunto para la resolución del contrato. Hemos avanzado en la dirección de culminar un gran proyecto para Málaga, cuando este tipo de infraestructuras acaban entrado en la polémica hay una especie de nube coyuntural que acaba dejando en la opacidad lo fundamental, que es que se está haciendo una inversión muy importante, que transforma la vida de la ciudad en el medio y largo plazo. Es difícil que ese mensaje se abra hueco en una obra que dura mucho tiempo y que en los últimos tiempos está envuelta en la discrepancia de las dos administraciones que la impulsan.

-Da la impresión de que usted es una persona de naturaleza optimista. ¿Está decepcionado por cómo se han desarrollado los acontecimientos?

-No. Soy realista, creo que no se pueden plantear las cosas desconociendo que hay terceros que pueden incidir cooperando o interfiriendo. Peor no que quiero quedar en el lamento. Lo que hay que hacer es elevar la mirada, dejar el regate en corto, pensar que construimos un proyecto importante para la ciudad. Los datos que vamos teniendo demuestran que los ciudadanos no solo aceptan sino que disfrutan de un medio de transporte que representa más comodidad, seguridad, rapidez... El regate permanente en corto que el alcalde ha tenido en los últimos tiempos se le ha acabado el discurso. La prueba palpable es que ha ido pasando por muchos itinerarios. No lo entiende nadie la posición del alcalde, no porque no coincida con la Consejería sino porque es un proyecto impulsado por las dos administraciones acaba entrando, en lo que se refiere al último tramo, en una vía de indefinición porque el alcalde acaba deshojando una margarita que no se sabe cuántos pétalos tiene. Planteo como alternativa una cosa que no tiene fundamento, la siguiente tampoco, la otra que es una modificación que legalmente es imposible de hacer. Se han ido buscando pretextos para justificar una posición que no es sostenible. Espero una cooperación leal del Ayuntamiento en la ordenación de tráfico y facilitar el desarrollo de la obra entre Renfe y Guadalmedina y en el caso del otro tramo una posición de participación activa positiva. Porque aunque las potestades son del Gobierno andaluz a nadie de le escapa que en una ciudad viva hace una obra de esta naturaleza no se puede hacer contra la voluntad del Ayuntamiento.

-Por insistir en ese punto. ¿La Junta tiene capacidad real para iniciar la obra sin que el Ayuntamiento de Málaga esté por la labor?

-Vamos a licitar la obra.

-Sí, pero hablo de actuar sobre el terreno.

-Voluntad tenemos pero no hago un ejercicio ilusorio. Porque no es hacer una carretera en medio del campo. Aquí hay una complejidad enorme. Pretender hacerlo sin una cooperación activa del Ayuntamiento en la práctica se torna imposible. No soy un inconsciente. La decisión está tomada, la financiación está, el proceso de licitación se hará pero si al final nos topamos con una posición frontal del Ayuntamiento sé que va a ser muy difícil de poder franquearlo. A poco de que no te autoricen los temas de tráfico cómo haces...

-Usted habla de tacticismo. Pudiera pensarse que es justamente lo que hace la Junta cuando aprueba la declaración de interés metropolitano, como buscando la base para actuar contra el Ayuntamiento llegado el caso.

-También, no le voy a eliminar esa hipótesis. Pero yo tengo la obligación de hacerlo. Si no estaría en el escenario del menoscabo de fondos públicos si no defendiera los intereses de la Junta. Que son los de los ciudadanos. Y los intereses de las ciudades son que el ciudadano de Carretera de Cádiz que tenga que usar los servicios del Civil no se le tenga que someter a un servicio más lento, menos seguro, porque hay una voluntad que inicialmente permitía hacer un proyecto que ahora dice que no. Que además, si se rompe el acuerdo de 2013, hay una reclamación de responsabilidad patrimonial, pues también. Hacer lo contrario sería una dejación de responsabilidades. Lo que tengo que hacer primero intentar terminar las cosas conforme se pactaron, por interés social, y si se deriva de ahí, por que no se pueda, una responsabilidad en términos patrimoniales se la voy a exigir. Me parece que nadie se tiene que alarmar por ello. Es el razonamiento lógico.

-Ustedes se agarran a que sin el tramo al Civil no se alcanzarían los casi 21 millones de pasajeros anuales que le darían al Metro el necesario punto de equilibrio económico-financiero. ¿No existe otra solución que no pase por ejecutar este tramo?

-No nos hemos planteado una alternativa porque el trabajo que se hizo para determinar esta solución era riguroso, fundamentado y con todo el sentido común. La primera variable es que vamos a un distrito que tiene 64.000 habitantes que, junto a los otros tres ya conectados, da respuesta a la demanda ciudadana. ¿Que eso hay que hacerlo con el menor coste posible? También, pero la segunda razón no prevalece sobre la primera. No podemos dejar aislado a uno de los distritos más poblados. Lo último que dice el alcalde es que vayamos a La Marina, a 200 metros, que no supone captar nuevos tráficos. Pero eso implica dejar de prestar servicio a un distrito muy poblado.

-¿Y el BEI qué dice de todo esto?

-El BEI no me preocupa. El BEI es un banco, que presta y que cobra. Y tienen muchas garantías. Hay que agradecer que financie el proyecto pero no es determinante. El BEI no tiene muchos riesgos aquí, sabe que va a cobrar. Lo sustantivo son dos administraciones que se ponen de acuerdo para modernizar la ciudad en el camino que ya usan todas las aglomeraciones urbanas de Europa. Ese es el debate. Para cambiar esa hoja de ruta pactada tendría que haber razones muy poderosas, con alternativas creíbles y no un itinerario de alternativas que no son creíbles. Con todo el respeto a las personas que están en contra del proyecto en Bailén-Miraflores. Pretender buscar la unanimidad en un proyecto de esta naturaleza es imposible, pero la obligación de los responsables gubernamentales es tomar decisiones en la defensa del interés de la mayoría. El alcalde ha tenido protestas clamorosas respecto a otros temas que ha desoído de forma olímpica. Es hipersensible para algunos temas pero absolutamente romo en términos de sensibilidad para otros temas.

-¿Hace dejación de funciones el alcalde?

-No me gusta calificar el comportamiento, lo que me importa es enjuiciar las decisiones de las instituciones y en esta dirección el Ayuntamiento, con este alcalde, no está a la altura de las circunstancias que el momento histórico de la ciudad le exige.

-Más allá de Metro al Civil la gran asignatura pendiente es la del tramo Renfe-Guadalmedina. Pasan ya casi 90 meses desde que los operarios entraron en la zona de El Perchel y aún resta buena parte del tajo por materializar. ¿Hasta qué punto es usted responsable de ello?

-Confieso que el fracaso no es huérfano. Yo soy el último responsable de la consejería y lo que sea imputable en términos de retraso soy yo el responsable. Cuando llegué a la consejería me encontré con una obra que en la práctica estaba parada, que la empresa adjudicataria no estaba dispuesta a seguir con el reformado planteado y que para salir de ese impás, que podía durar aún meses y años, sugerí que lo prudente era estudiar una alternativa para salir de ese impás. Y me dicen que la fórmula es la rescisión del contrato. Se llega a la rescisión pactada, pero resolver un contrato aunque sea de forma amistosa... La administración es de un nivel de lentitud casi desesperante. Pero en el Metro de Málaga o con el Gobierno y ciertas obras del AVE. Es un proceso muy lento. Pero hoy tenemos una solución. Hubiese deseado que fuese más rápido. O seguíamos contemplando la paralización de la obra esperando que surgiera una eventualidad que era casi más milagrosa que racional o tomábamos una decisión que tiene sus consecuencias. Pero creo que las consecuencias son menores en términos negativos con la decisión que hemos tomado que haber seguido contemplando la paralización sin horizonte.

-Hablemos de dinero. ¿Cuál es el coste del Metro?

-Incluyendo los tramos que quedan pendientes la idea es que alcance los 790 millones de euros.

-¿Van a exigir al Ayuntamiento el pago de su parte?

-La primera reclamación que le hicimos al Ayuntamiento fue por 32 millones de euros. Hubo una primera sentencia del TSJA que hemos recurrido al Supremo. ¿Por qué recurrimos al Supremo? Porque la sentencia contempla una parte de los costes, que es la cantidad que sirvió de base para arrancar con el proyecto, pero en proyectos de esta naturaleza, aquí, en Pekín y en todo el mundo, se arranca con una cantidad pero la ejecución real acaba siempre estando por encima. Entre otras cosas porque algunas de las cosas que han supuesto un aumento del coste las ha planteado el propio Ayuntamiento. Es paradójico que no se dé por enterado de cosas que el propio Ayuntamiento dice que hay que hacer. Pero luego señala que la referencia del coste tiene que ser la del documento inicial. Le vamos a seguir reclamando al Ayuntamiento que participe en los costes de lo que ha representando el desembolso real. Eso va a seguir generando una controversia con el Ayuntamiento que no me preocupa, al final será dilucidado en los tribunales y llevará razón el Ayuntamiento o nosotros. El fundamento está de parte de la consejería pero tendrá que cofinanciar la parte que los tribunales interpreten del coste de la infraestructura y la tarifa técnica.

-Hoy por hoy el gasto del Metro lo asume la Junta a pulmón...

-Hay una cosa que no suelo discutir. Las cosas que uno libremente pacta y acepta lo que tiene que hacer es cumplirlas. Cuando uno llega a un supermercado con la idea de comprar una cosa llega a la caja y paga. No puede llegar desde el tránsito de la estantería hasta la caja y decir 'he pensado que me lo llevo pero no lo pago'. Cuando uno toma esa decisión tiene consecuencias en términos de gasto. Parece como si los recursos fuesen ilimitados y nadie tuviese que responder de nada. Los pactos se hacen libremente y se cumplen. ¿Cómo funcionaría el mundo en base al relativismo de que lo que hoy acepto como compromiso mañana digo que no lo pago?

-Usted ha otorgado especial importancia al tren a Marbella. ¿Qué posición tiene en este asunto la Junta?

-Cuando hablamos de una zona cuya fuente de riqueza fundamental es el turismo y la movilidad es fundamental para facilitar esa industria al final nos topamos con que la actitud hasta ahora del ministerio no ha sido proclive a abordar este proyecto con perspectiva de resolverlo. Hace poco leía análisis de Seopan y de Civisur y se plantea no hacer una prolongación del cercanías sino como una solución de altas prestaciones hasta Estepona. No hay ciudades del tamaño de Marbella sin conexión ferroviaria. Lo que debe hacer el ministerio es plantearse con fórmulas presupuestarias propias, con fórmulas que puede estar encajable hoy dentro de lo que se puso en marcha como iniciativas Plan Juncker que permita desarrollar esa infraestructura. ¿Cuando se hizo el Metro había capitales públicos íntegros para ponerlo ahí? No, lo que se hizo fue ir adelante. Que hay que buscar una colaboración financiera externa que pueda a su vez captar fondos... Resolvamos ese problema y pongamos la máquina del círculo virtuoso en marcha. Y que no se haga con cicatería. No digo que se vaya a un eje de 300 kilómetros hora, pero que no sea un tren de Cercanías, que se vaya a una solución con cierta ambición, que sea competitivo con los desplazamientos en coche.