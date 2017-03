El alcalde asegura que la calle sería "un homenaje" y "un llamamiento a la donación"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, afirmó ayer que la propuesta de una calle o espacio en la capital para Pablo Ráez, el joven que revolucionó las redes sociales al promover una campaña de médula ósea y que falleció el pasado sábado, "sería un homenaje y recuerdo a él y, también, lógicamente, un llamamiento más a la donación". De la Torre explicó que es "un tema que desde el primer minuto he pensado", asegurando, además, que "no he querido retrasarlo más, compartir esta idea y he entendido que ha habido un apoyo y sintonía con la propuesta". Asimismo, el regidor de Málaga explicó que quiere realizar esta acción, porque "conociendo como conocí a Pablo me impresionó su personalidad y luego su compromiso con la donación y su llamamiento generoso, no pensando en él, sino pensando en todos los que pueden necesitarlo".

En este sentido, añadió que "hay mucha gente que lo necesita, en paralelo a su caso tan triste", precisando, asimismo, que hay otros casos que "he tenido noticias de ellos por estas circunstancias de ahora, que están en un proceso, y que lógicamente le vendrían bien que hayan muchos donantes". "La calle sería un homenaje y recuerdo a él y también, lógicamente, como un llamamiento más a la donación", sentencióp el alcalde de Málaga tras preguntas de los periodistas. En este punto, De la Torre recordó que en Málaga capital "está en la plaza de la Solidaridad con un monumento al donante, y tenemos que ver de qué manera hace también Málaga un espacio a la donación, algo que quede muy claro de lo que estamos hablando". No obstante, ha dejado claro que la vía o espacio a Pablo Ráez "no impide que luego haya una calle a la donación, pero hay que ver en qué sentido". Por otro lado, el alcalde explicó que la ubicación e, incluso, el tipo de vía o espacio, ya que en las redes se proponía el entorno del Hospital Regional, "lo veremos con el equipo correspondiente de Cultura, lo trabajará y lo hablaremos con su familia".