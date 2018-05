El alcalde critica que la Junta quiera vender el Palacio de la Tinta

La posición del Ayuntamiento de Málaga ante la decisión de la Junta de Andalucía de vender el Palacio de la Tinta, una de sus sedes administrativas en la capital, lejos de ser favorable se tornó ayer en crítica. El alcalde, Francisco de la Torre, fue contundente en denunciar la actitud del Gobierno regional al contemplar la enajenación del inmueble tras un largo proceso de desmantelamiento de la que fuera antigua Confederación Hidrográfica del Sur (CHS), posteriormente rebautizada como Cuenca Mediterránea Andaluza.

"Esa venta es el símbolo del desinterés de una autonomía por una ciudad en la que debería apoyarse para que Andalucía fuera más potente y brillante, que podría haber captado la Agencia Europea del Medicamento", llegó a afirmar ayer al ser preguntado sobre la propuesta dada a conocer el pasado lunes por la consejera de Hacienda, María Jesús Montero. En un discurso ciertamente crítico, el regidor dijo estar sorprendido por que "de manera fría, al cabo de no muchos años, se haya llegado a que esté vacío; la noticia no es positiva, que se plantee su venta". Incluso, instó a la Junta a que se aplique en la venta del antiguo edificio de Correos, "que es menos símbolo y está vacío; no busquen el pretexto de vender ese edificio (...), es triste que ese edificio sea tachado, borrado desde el punto de vista administrativo y transformado en algo a mercantilizar".

Las palabras del alcalde pueden resultar claves, ya que existe la posibilidad de que, como ocurre con Correos, la Junta necesite del aval del Ayuntamiento para modificar el uso administrativo del Palacio de la Tinta. Hasta la fecha son ya varios los inversores que se han interesado por hacerse con la propiedad de esta construcción, que data de 1908. Su valor, según datos de Patrimonio, puede ronda los 10,5 millones de euros, si bien la Junta espera superar esta cifra en caso de venta.