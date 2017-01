El alcalde se cura en salud con Limasa

El largo camino para decidir el futuro modelo de gestión del servicio de limpieza viaria y recogida de basura de la ciudad sigue sin despejarse. El comité de empresa de Limasa habría dado un paso al frente al aceptar las condiciones que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, le imponía para municipalizar el servicio, como ayer informó La Opinión. Sin embargo, nada está cerrado aún y el regidor volvió a dejar ayer la puerta abierta a lo privado si lo público no funciona bien.

A menos de tres meses para que finalice el actual contrato de la empresa mixta de Limasa, la decisión no termina de cerrarse y De la Torre aseguró que queda aclarar en los próximos días "que no haya una posición rígida sin retorno posible en caso de que no funcionaran bien las cosas". Un punto que, señaló, "quiero aclararlo en una reunión que debemos tener" con los sindicatos, con los que dijo que "hay un acuerdo sobre la filosofía y quedan detalles que me gustaría aclarar para trasladar esa posición clarificada a mi grupo municipal y al resto de grupos políticos".

Llama la atención que el alcalde aludiera a que deberá reunirse con sus propios concejales para debatir la decisión a posteriori, pues este periódico pudo saber que De la Torre los ha mantenido al margen de la negociación y que hay incluso quienes se oponen abiertamente a la municipalización. Pero en relación a los detalles que según el regidor deberá pulir con el comité, fuentes municipales aseguraron que se debe a una exigencia planteada por los sindicatos y que conllevaría incluir en el acuerdo un punto en el que se les garantizara a los trabajadores recuperar las condiciones a las que tendrán que renunciar si se municipaliza el servicio en el caso de que en un futuro se volviera a privatizar, como es el caso de los puestos hereditarios.

Es, de hecho, el último fleco pendiente y que se estaba a la espera de que el comité respondiera tras el rechazo del alcalde, razón por la cual las mismas fuentes explicaron que no consta que se haya producido ninguna comunicación oficial. Ni siquiera el comité de empresa, que ni confirmó ni desmintió ayer nada, considera lo que hay hasta ahora un principio de acuerdo y prefiere guardar silencio hasta que se diluciden todas las cuestiones.

La propuesta del Consistorio para municipalizar el servicio ha tenido como principal escollo para ser aceptada por los sindicatos el llamado plan de productividad que supondría ligar un 10% del salario (valorado en 2.862 euros anuales) a la consecución de la reducción del absentismo, la eficiencia en el trabajo y calidad en el servicio. Finalmente se ha acatado este punto, al igual que la reducción de las vacaciones a 30 días, la ampliación de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas y la eliminación de los puestos hereditarios en el caso de fallecimiento, jubilación o invalidez de un trabajador.

"Despejada esta cuestión que se trasladó al comité y ya hay respuesta positiva y una vez que tenga convencimiento de que hay satisfacción de los grupos sería el momento de esa asamblea para iniciar el camino", aseguró De la Torre, aunque el comité no aclara cuando se produciría pero sí que sería mediante voto secreto.

A su juicio, el cambio de modelo de la empresa mixta de Limasa, en este caso la posible municipalización, debe tener como objetivo principal que "tenga éxito" para la ciudad, es decir, "que se funcione mejor" que en la actualidad pero que tenga "unos costos razonables". "Por eso, el alcalde prefiere curarse en salud y con parte del camino en apariencia despejado volvió a exponer las "dos fórmulas" que existen: la municipalización o una empresa privada "a la que obligáramos a que para cobrar el cien por cien de las certificaciones tiene que haber nivel de calidad".