El alcalde se desentiende del posible rescate de la concesión del mercado de La Merced

Sólo un día después de que la Comisión de Economía del Ayuntamiento de Málaga abriese la puerta al posible rescate de la concesión del mercado de La Merced, dada el impago que mantiene con numerosos proveedores y las dudas de si existen deudas con la Seguridad Social y Hacienda, el alcalde, Francisco de la Torre, se desentendió totalmente de esta opción. Lejos de respaldar lo que su propio grupo, el PP, votó en la sesión del lunes, el regidor fue claro: "nosotros no hemos tomado postura sobre ese tema y no hay, que yo sepa, avance en retirar la concesión".

"Nosotros estando en el marco de la relación a la cual se hizo la concepción, no tenemos que entrar más allá, pero no me lo conozco a fondo, no tengo noticias de que haya voluntad de retirar", insistió. En la comisión, la concejala de Promoción Empresaria, María del Mar Martín Rojo, aseguró que el equipo de gobierno del PP en este tema "no va a mirar para otro lado" e incidió en que será el equipo técnico el que valorará "y si hay que resolverlo y si es así se hará, si procede".

De la Torre, que aseguró que le preocupa los supuestos incumplimientos que el concesionario estaría protagonizando con los propietarios de puestos, consideró que se trata "de un tema de particular, como un problema que tiene una empresa, que podrá buscar una solución él, si es que puede hacerlo mejor, o llegar a un acuerdo con otra empresa que pueda ayudarla hacerlo mejor".

Una de las razones esgrimida por el Ejecutivo local para evitar el rescate es que no existe deuda del promotor con el Consistorio. Hay que recordar que el pliego que marcó el concurso de concesión de este mercado obligaba al empresario a costear su rehabilitación a cambio de que quedar exento de canon durante diez años.