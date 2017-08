El alcalde ve "desproporcionada" la huelga de taxis

La huelga sorpresa de taxis en Málaga capital, que se ha extendido con paros parciales por parte de conductores del resto de la Costa del Sol, continúa este lunes. El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, quien se reunió en la madrugada del domingo y durante dicha jornada con los representantes de este sector, ha considerado que la huelga "es desproporcionada por la causa que ponen sobre la mesa": la proliferación de licencias VTC que ofrecen sus servicios a través de plataformas como Cabify y, más concretamente, por vehículos de dicha empresa que habían llegado desde Madrid para reforzarlo.

De la Torre, al ser cuestionado al respecto, ha considerado que la situación que se ha creado al inicio de la Feria de Málaga no es "nada positiva para la ciudad y la costa y sobre todo para el sector, el primer perjudicado por una decisión que me parece desproporcionada", instando a la Junta de Andalucía a pronunciarse y recordando que el Gobierno autonómico, que es el competente para dar las licencias VTC, "debería haber planteado un mecanismo de convivencia" entre éstas y el sector del taxi.

Ha manifestado que las plataformas tecnológicas, como Cabify, permiten prestar servicios más cómodos que el taxi, un sector que "tiene que plantearse una modernización y son conscientes y están trabajando en ello, para crear el 'smart' taxi".

De la Torre, tras recordar que existe una legislación nacional "inspirada" en directivas europeas para permitir que las licencias de VTC de otras comunidades autónomas puedan moverse, con una serie de limitaciones, por otros puntos del país "tiene un sentido lógico", precisando que, a nivel nacional, las licencias de vehículos con conductor con alrededor de 5.600 y el taxi unas 69.000.

El regidor malagueño ha hecho un "llamamiento a la cordura y a la sensatez" y ha considerado incluso que con las casi 1.500 licencias de la ciudad a veces, en momentos punta, "la demanda es difícil de atender". A su juicio, los vehículos con conductor permiten también "que no haya más licencias de taxi y que eso pueda funcionar con armonía es importante".

Para De la Torre, la noche del sábado hubo "mucha gente que contaba con el taxi y cuando vieron que no había fue una faena". En este sentido, ha opinado que "cuando la competencia se ha instalado hay que procurar que la imagen de esos servicios no se perjudique y esa reflexión tiene que estar presente".

Es más, según el alcalde, tanto los taxistas como los que tienen licencias VTC no tienen que verse "como enemigos" sino que ambos tiene que "aliarse y trabajar juntos y la administración marcar la pauta" contra los "intrusos", los que "no tienen licencia de taxi ni de VTC". "Esos sí que están quitando trabajo, es una economía sumergida total, no garantizan la calidad del servicio a los ciudadanos ni los precios, quitando trabajo a todos", ha reiterado.

Cuestionado por si se plantean un refuerzo de la EMT en el aeropuerto, teniendo en cuenta la ausencia de taxis en la primera infraestructura turística de la provincia, De la Torre ha señalado que "habrá que hacerlo". "Habrá que buscar esas medidas alternativas y que nadie lo vea como una medida para romper la huelga sino atender las necesidades de la gente que viene a Málaga", ha dicho, incidiendo en que los ciudadanos malagueños pueden "buscar amigos" para ser trasladados pero los turistas "no conocen a nadie".

"El que viene de fuera y no conocer a nadie confía en que viene a un país civilizado, a una ciudad en progreso y una costa turística que puedan dar respuesta y ferrocarril y autobuses tendrán que estar", ha sostenido.

Ha insistido en el ofrecimiento municipal realizado este pasado domingo, con cosas "que nadie ha hecho", y ha considerado que los taxistas deberían votarlo con el total del censo de taxistas y quizá no a mano alzada. "Lo que podemos hacer lo hemos agotado", ha recalcado, incidiendo en que lo demás "desborda" lo que desde el Consistorio pueda ejecutarse.

En definitiva, para De la Torre, esta situación no hay que verla "como un ataque a los derechos sino un complemento para que ese servicio tenga más capacidad de respuesta". Lo que sí ha considerado es que hay un "déficit" de diálogo "en años donde se lleva hablando de estas licencias VTC, con centenares concedidas por la Junta". Por ello, ha reiterado que el Ejecutivo autonómico tiene que "ponerse a trabajar cuanto antes para un clima de diálogo y entendimiento".