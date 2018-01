El alcalde, "disciplinado" con su futuro

El alcalde ha empezado el calendario como terminó el anterior: echando balones fuera sobre su futuro político. En el inicio del año que determinará si opta finalmente a la reeleción, el regidor insiste en que el balón está en estos momentos en el tejado del partido, que debe proponer candidato para la Casona del Parque: "Si [el partido] me lo plantea, me lo pensaré, haré una reflexión y mediré mis fuerzas", dijo De la Torre, al tiempo que apeló a su "su sentido de la responsabilidad y la disciplina" para acatar cualquier directriz que llegue desde Madrid.

Pasen los años que pasen, la falta de ganas nunca será un bache a superar para continuar en el cargo. Estas afloran siempre que menciona su rutina diaria: "Me encuentro a gusto trabajando por Málaga, dedico muchísimas horas pero son las mismas que he dedicado siempre porque es un trabajo apasionante", indicó De la Torre, un discurso repetido en muchas otras ocasiones que manda un mensaje claro al partido: el desgaste a día de hoy no es un argumento para apartarle de la vida política.

El regidor asegura que la ciudad debe continuar por la senda de trabajo y prioridades que él inició

El regidor está manejando los tiempos antes de su pronunciamiento final, a sabiendas que, como apuntó el concejal Mario Cortés, cuanto más tiempo pase más cerca estará el "punto de no retorno", en el que sería inviable presentar a la ciudadanía una candidatura alternativa. Tanto es así que ya hay voces, como la del propio Cortés, que aconsejan al alcalde optar a la reelección ante la imposibilidad de "poder vender un nuevo candidato a tan poco tiempo de unas elecciones".

Es por ello que De la Torre de momento se sitúa en una lógica diferente a la que plantea el presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno Bonilla, quien aconsejó al alcalde tomar una decisión antes de que acabe el mes de marzo, para que el partido cuente con su disposición final antes de señalar con el dedo al elegido. El primer edil volvió a invertir ayer el orden de la partida: primero "lo que mande el partido" y después "reflexionaré y me lo pensaré". Teniendo en cuenta que el PP no seleccionará los candidatos de las capitales hasta la primavera, el cambio en el orden de pronunciamientos que De la Torre plantea supone avanzar en la idea de Cortés de superar el "punto de no retorno".

Lo que sí tiene claro el regidor es que el legado de su trayectoria como alcalde debe permanecer en el ADN de la futura Málaga, tenga o no el bastón de mando: "Creo que es bueno que la línea de trabajo, de mejora y de progreso que se ha hecho se pueda mantener, y por mi parte haré los esfuerzos que haga falta para que se mantenga".

El alcalde también situó al riesgo de inundabilidad de algunas zonas de Málaga como uno de sus propósitos de año nuevo a resolver: "No puede haber ningún freno en la actividad productiva como consecuencia de esos riesgos atribuidos por los estudios de la Junta de Andalucía. Tenemos que fortalecer la ciudad en ese sentido". Sobre la otra cara de la moneda del clima, la sequía, De la Torre propuso realizar a todas las administraciones una "reflexión conjunta que conduzca a soluciones que tengan una vocación estructural y que den más seguridad en el abastecimiento de agua de toda la provincia".

Otro reto que trae consigo el 2018 para De la Torre es el "aumento de la visibilidad internacional de Málaga", objetivo que para el primer edil se cumplirá con creces con las Tertulias Hispano Británicas del próximo otoño o con la cumbre de líderes de India en junio. Por último, el regidor aseguró que seguirá trabajando para llevar a cabo la "descentralización local", o lo que es lo mismo, la asunción de más competencias por parte de los ayuntamientos. Son las metas principales para el alcalde en un año que marcará su futuro político. La mesura de momento sirven como una sutil forma de deshojar una margarita a la que le quedan aún los pétalos de febrero y marzo.